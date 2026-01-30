Motorola выпустила четыре новых смартфона

Бренд Motorola анонсировал на международном рынке сразу четыре новых смартфона: Moto G77, Moto G67, Moto G17 и Moto G17 Power.

Модели G67 и G77 относятся к среднему ценовому сегменту и ориентированы на мобильную фотографию, тогда как G17 и G17 Power рассчитаны на повседневное использование и отличаются более доступной ценой.

Moto G77

Moto G77 – флагман новой линейки. Motorola делает акцент на улучшенном дисплее и камерах как ключевых причинах для покупки. Смартфон оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

Устройство работает на базе процессора MediaTek Dimensity 6400 в паре с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 128, 256 или 512 ГБ.

Основная камера состоит из двух модулей:

108 Мп основной датчик с 3-кратным зумом без потери качества;

8 Мп широкоугольный объектив.

Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт. Также заявлены стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, защита от пыли и воды по стандарту IP64 и соответствие военному стандарту MIL-STD-810H.

Moto G77 доступен в двух цветах Pantone: Shaded Spruce и Black Olive. Цена в Великобритании составляет 250 фунтов стерлингов (345 долларов).

Moto G67

Moto G67 использует ту же технологию экрана, селфи-камеру, аккумулятор и зарядное устройство, а также соответствует стандарту прочности MIL-STD, что и Moto G77. Отличия в характеристиках объясняют более низкую стоимость модели.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300 и предлагается с 4 или 6 ГБ оперативной памяти.

Основная камера включает два модуля:

50 Мп основной датчик Sony Lytia 600;

8 Мп сверхширокоугольный объектив.

Степень защиты от пыли и воды снижена до IP63.

Moto G67 выпускается в цветах Pantone Arctic Seal и Nile. Стоимость устройства в Великобритании составляет 200 фунтов стерлингов (275 долларов).

Moto G17 и Moto G17 Power

Moto G17 и G17 Power отличаются между собой лишь в деталях. Оба смартфона оснащены 6,72-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 1000 нит. Устройства работают на процессоре MediaTek Helio G81 Extreme в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного накопителя с поддержкой microSD-карт объёмом до 1 ТБ.

Оба смартфона получили стереодинамики и защиту от пыли и воды по стандарту IP64.

Основная камера включает два модуля:

50 Мп основной датчик Sony Lytia 600;

5 Мп сверхширокоугольный объектив.

Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.

Moto G17 оснащён аккумулятором ёмкостью 5200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Moto G17 Power получил батарею на 6000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 30 Вт. Обе модели доступны в цветах Pantone Evening Blue, Alaskan Blue и Bordeaux.

Цена Moto G17 в Великобритании составляет 150 фунтов стерлингов (206 долларов). Moto G17 Power будет продаваться только в Европе и ряде других регионов по цене 280 евро (335 долларов).