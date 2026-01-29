У межзвездной кометы 3I/ATLAS появился длинный антихвост

Космический телескоп «Хаббл» зафиксировал у межзвездной кометы 3I/ATLAS необычно длинный антихвост. Об этом сообщает один из зарубежных порталов. Редкую структуру удалось рассмотреть в момент почти идеального выравнивания по линии Солнце — Земля.

«22 января 2026 года космический телескоп NASA/ESA „Хаббл“ наблюдал за межзвездной кометой 3I/ATLAS, почти идеально выровненной по оси Солнце-Земля, что позволило обнаружить беспрецедентные структуры струй и протяженный антихвост», — пишет Sci News.

Издание ссылается на асторонома Абрахама Леба.

Новая аномалия кометы-НЛО 3I/ATLAS шокировала ученых

Телескоп проводил наблюдения за объектом 3I/ATLAS при угле выравнивания всего 0,69 градуса, при этом наибольшую детализацию изображения обеспечил инструмент WFC3. После обработки материалов стала различима система из четырех струй, включающая выраженный антихвост и три более слабые «мини‑струи».

Леб, комментируя полученные результаты, связал зафиксированный всплеск яркости с необычной геометрией наблюдения. По его словам, когда Земля оказывается почти на одной линии между Солнцем и кометой, вклад частиц, выбрасываемых активными областями, может резко усиливаться в видимом диапазоне. Это делает измеримыми скорость и масштаб нарастания блеска.

«Обратный» хвост в большинстве случаев является следствием перспективы, а не свидетельством движения пыли по направлению к Солнцу. При почти осевом ракурсе узкий слой частиц и их распределение вдоль орбиты могут проецироваться таким образом, что создается впечатление хвоста, ориентированного «в противоположную сторону». Именно поэтому подобные конфигурации фиксируются крайне редко.

Ранее у 3I/ATLAS была выявлена еще одна аномальная особенность. Установлено, что конфигурация пылегазового облака, окружающего 3I/ATLAS, а также характер его свечения после прохождения перигелия отличаются от типичного поведения комет в Солнечной системе. По оценке исследователей, зафиксированное отклонение, вероятнее всего, обусловлено повышенным содержанием пыли вокруг 3I/ATLAS, причем размеры пылевых частиц существенно превышают характерные значения для обычных комет.