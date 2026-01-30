Xiaomi научила свои умные очки оплачивать парковку

Сервис Alipay и Xiaomi представили новую функцию для умных очков — автоматическую оплату парковки. Водителям в Китае теперь не нужно доставать телефон у шлагбаума.

Работает это так: когда автомобиль заезжает на парковку, встроенный в очки голосовой помощник сообщает о начале начисления платы. При выезде достаточно попросить оплатить парковку. Система сама сформирует счёт, назовёт сумму, а после подтверждения пользователя проведёт платёж. Вся процедура проходит без помощи рук.

Пользователю достаточно один раз привязать свой аккаунт Alipay к очкам. Функция уже работает на многих платных парковках в бизнес-центрах, аэропортах и торговых комплексах в нескольких городах.