Правда ли, что Эдисон создал чудо-материал на 125 лет раньше официального открытия?

Изобретатель Томас Эдисон во многом опережал свое время, но, возможно, он опережал его даже сильнее, чем мы думали. К такому выводу пришли авторы свежей научной работы, которые утверждают, что отец лампочки накаливания мог случайно синтезировать графен — чудо-материал, официально появившийся лишь 125 лет спустя. Портал sciencealert.com рассказал о работе.

© Unsplash

Графен — обманчиво простой материал; лист углерода толщиной всего в один атом. Однако он очень прочный, очень легкий и гибкий. Графен можно использовать в качестве супер-проводника, а ученые применяют его в лабораторных опытах по изучению экзотических квантовых состояний.

Официально графен в 1947 году теоретизировал канадский физик Филип Уоллес, а в 2004-м его изолировали Андре Гейм и Константин Новоселов. Прорыв принес последним Нобелевскую премию по физике 2010 года. Но авторы научной работы из Университета Райса подозревают, что их мог опередить Эдисон — пусть он сам о том и не догадывался.

Иронично, но тот факт, что Эдисон мог случайно открыть графен, тоже вскрылся по случайности. Один из главных способов производства графена — мгновенное нагревание, в ходе которого резистивный углеродный материал нагревают до 2 000 градусов Цельсия. А ранние лампочки часто использовали углеродные нити накаливания.

Чтобы проверить, мог ли Эдисон ненароком произвести графен при раннем тестировании своих стабильных лампочек, сотрудники Университета Райса нашли лампочки похожей конструкции, включая бамбуковые нити накаливания, насыщенные углеродом. После этого их подключили к 110-вольтному источнику питания и включали периодами по 20 секунд, прежде чем рассмотреть состояние нитей.

Под микроскопом исследователи заметили, что нити накаливания изменились в цвете — из серого они стали серебряными. Спектроскопия подтвердила, что они и впрямь частично превратились в графен. Правда, материал, созданный подобный образом, не сохраняется долго: если не соскребать его после каждого включения лампочки, рано или поздно он трансформируется в обычный графит.

Даже если бы Эдисон понял, что он создал, то графен вряд ли бы смог ему пригодиться — по крайней мере, не в ту историческую эпоху. Но сам факт вызывает интересные вопросы по поводу того, какая еще информация может скрываться в старых научных экспериментах.