Найдена похожая на Землю планета: что о ней известно

Поиск потенциально обитаемых миров остается одной из ключевых задач современной астрономии. За тридцать лет активных поисков астрономы находили планеты самых разных типов — от раскаленных газовых гигантов до каменистых тел размером с Землю.

Однако планеты с орбитами, похожими на земную, встречаются крайне редко. Недавно ученые обнаружили одну из них — при этом есть вероятность, что на ней время течет с той же скоростью, что на Земле. Подробнее о новой находке — в материале «‎Рамблера».

Объект получил название HD 137010 b. Он был обнаружен при повторном анализе данных, собранных космическим телескопом Kepler в рамках его расширенной миссии K2, сообщается в журнале Science. После завершения основного этапа работы телескоп продолжал наблюдать за яркостью звезд, фиксируя малейшие колебания светового потока. Именно они и позволили исследователям заподозрить наличие планеты: HD 137010 b была зафиксирована благодаря едва заметному уменьшению яркости родительской звезды в момент прохождения объекта по ее диску — явлению, известному как транзит.

Почему это обнаружение считается необычным?

Подавляющее большинство экзопланет, открытых транзитным методом, обладают короткими орбитальными периодами. Это объясняется особенностями самого метода: чем чаще планета проходит между звездой и наблюдателем, тем легче подтвердить ее существование и исключить случайные или ложные сигналы. Планеты же с периодами обращения, близкими к одному земному году, требуют наблюдений на протяжении многих лет, поскольку повторные транзиты происходят редко.

В случае HD 137010 b астрономам удалось зафиксировать лишь один транзит. С точки зрения строгих критериев подтверждения этого недостаточно, поскольку стандартной практикой считается регистрация как минимум трех повторяющихся событий. Тем не менее яркость центральной звезды и ее относительная близость к Земле делают дальнейшие наблюдения технически легко осуществимыми. Ученые подчеркивают, что при повторном транзите вероятность окончательного подтверждения объекта значительно возрастет.

Характеристики звезды и орбиты

Звезда, вокруг которой обращается HD 137010 b, относится к классу солнцеподобных. Это означает, что ее масса, светимость и возраст находятся в диапазоне, сопоставимом с параметрами Солнца. Подобное сходство делает систему особенно интересной для сравнительных исследований, поскольку позволяет проводить аналогии с условиями в Солнечной системе.

Оценочный орбитальный период HD 137010 b составляет около 355 дней, что почти полностью совпадает с продолжительностью земного года. Расстояние от звезды указывает на возможность нахождения планеты в так называемой обитаемой зоне — области, где при наличии подходящей атмосферы может существовать жидкая вода. Однако предварительные модели показывают, что этот мир, вероятнее всего, является весьма холодным. Средняя температура поверхности оценивается примерно в −70 °C, что делает условия ближе к марсианским, чем к земным.

Место HD 137010 b среди других экзопланет

За последние десятилетия астрономы обнаружили тысячи экзопланет, в том числе немало объектов с размерами, близкими к земным. Многие из них вращаются вокруг красных карликов и имеют короткие периоды обращения, что облегчает их обнаружение, но одновременно создает экстремальные условия, связанные с приливным захватом и вспышечной активностью звезд. Планеты же с более длительными орбитами встречаются значительно реже и зачастую остаются недостаточно изученными.

Предыдущие статистические исследования данных Kepler показали, что около 11 процентов звезд, похожих на Солнце, могут иметь планеты земного размера, получающие от своей звезды количество энергии, сопоставимое с земным. Однако эти оценки основаны на экстраполяции, а не на прямых наблюдениях.

