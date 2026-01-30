Найдены десятки странных видов животных, живших 500 млн лет назад

В южном Китае найдено исключительное по сохранности местонахождение окаменелостей возрастом 512 миллионов лет. Оно в мельчайших деталях запечатлело почти полную экосистему, существовавшую вскоре после первого на нашей планете массового вымирания.

© Naukatv.ru

Окаменелости относятся к кембрийскому периоду, начавшемуся 541 миллион лет назад. В раннем кембрии произошел взрывообразный рост разнообразия животного мира, положивший начало большинству основных групп, существующих по сей день. Около 513,5 миллионов лет назад это процветание было прервано Синским событием, когда уровень кислорода в океане упал, что привело к исчезновению нескольких групп животных.

Палеонтологи начали находить окаменелости в карьере в горном районе уезда Хуаюань провинции Хунань в 2021 году. На данный момент проанализирован 8681 образец, принадлежащий 153 видам, причем почти 60% из них науке ранее не были известны. Древняя экосистема получила название «биота Хуаюань». Ее подробное описание вышло в журнале Nature. Авторы уверены, что это место по значимости сравнимо, а может, и превосходит богатейшее кембрийское захоронение — сланцы Бёрджес в Канаде.

Десятки находок

Сообщество состоит из 16 основных групп животных, которые, как полагают, обитали в глубоководной зоне и, по-видимому, меньше пострадали от Синского события. Всего 153 вида, включая 90 неизвестных ранее. Большинство найденных окаменелостей — это членистоногие, родственные современным насекомым, паукам и ракообразным. Среди находок также есть моллюски, плеченогие (брахиоподы) и стрекающие (книдарии) — родственники современных медуз.

Крупнейшее животное, обнаруженное в карьере — 80-сантиметровое членистоногое Guanshancaris kunmingensis. В экосистеме Хуаюань оно было, наверное, главным хищником. Еще одно членистоногое, Helmetia, относится к двум родам, которые ранее находили только в сланцах Бёрджес, а теперь они обнаружены и в Хуаюане — «на другом конце света», говорит ведущий автор работы Цзэн Хань из Нанкинского института геологии и палеонтологии.

«Это указывает на то, что ранние животные могли расселяться на очень большие расстояния, что, скорее всего, происходило за счет переноса их личинок океанскими течениями», — полагает он.

Причину превосходной сохранности образцов на этом местонахождении Цзэн видит в том, что животные были очень быстро погребены под слоем мелкого ила. Мягкие ткани сохранились с удивительной детализацией: ноги, усики и щупальца, дыхательные органы вроде жабр, глотка и кишечник многих животных и даже глаза и нервные ткани.

Разнообразие видов и сохранность «выводят Хуаюань в число важнейших кембрийских местонахождений», считает Джо Мойсюк из музея Манитобы в Канаде. По его словам, известно, что Синское событие привело к значительному сокращению некоторых групп губок, трилобитов и других, но очень мало информации о его влиянии на большинство групп животных.

«Такие открытия, как биота Хуаюань, дают нам ключевые снимки этой мягкотелой биоты кембрийского периода, заполняя пропущенные кадры в киноленте истории Земли», — убежден Мойсюк.

Но где же рыбы?

Биота Чэнцзян в Китае возрастом 520 миллионов лет и сланцы Бёрджес в Канаде возрастом 508 миллионов лет — это два самых знаменитых местонахождения кембрийских ископаемых, подтверждает Тэцуто Миясита из Канадского музея природы в Оттаве. «Но чтобы понять, какую общую историю они нам рассказывают, сначала нужно разобраться, чем они отличаются, — добавляет он. — Новая биота, подобная этой, важна, потому что она помогает палеонтологам разделить влияние географии, массового вымирания, а также глубин и химического состава океана».

В Хуаюане не представлена одна важная группа.

«Где рыбы? Переживали ли они в то время глобальный кризис и были очень редки, или же существовала какая-то иная экологическая причина, по которой мы не находим рыб, которые могли бы охотиться на такое множество видов мягкотелых животных?» — недоумевает Миясита.

Еще не все изучили, парирует Цзэн.