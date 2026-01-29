В Японии испытывают самолет с «кожей акулы»

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) разработало технологию нанесения ребристого покрытия на фюзеляжи самолетов, вдохновленную кожей акулы. Покрытие снижает аэродинамическое сопротивление и расход топлива, что способствует декарбонизации авиации, сообщает jaxa.jp.

© Stefan Sauer/dpa/TACC

28 января 2026 года JAXA впервые применила покрытие на самолете Boeing 787-8 авиакомпании Zipair Tokyo в аэропорту Нарита. Работы проводились методом Paint-to-Paint, что улучшило качество и скорость нанесения.

С января 2025 года тестировалось аналогичное покрытие на Boeing 787-9 JAL, что дало снижение сопротивления на 0,31%. Это позволяет экономить около 154 тонн топлива и сокращать выбросы CO₂ на 492 тонны в год на маршруте Нарита – Франкфурт.

JAXA разрабатывает улучшенное покрытие с более острым профилем, которое обещает снизить сопротивление на 6–6,5 %. Технология легка, долговечна и не увеличивает вес самолета. Успешные испытания JAL и Zipair подтверждают ее перспективность для других типов воздушных судов и достижения цели нулевых выбросов к 2050 году.