Блогер вскрыл новый гаджет Apple и обнаружил много изменений

Apple внесла ряд внутренних изменений во второе поколение AirTag. Это выяснил и продемонстрировал блогер Джозеф Тейлор, опубликовавший видео со вскрытием устройства на YouTube.

© TEE3D/YouTube

Внешне трекер почти не отличается от первой версии и по-прежнему использует батарейку CR2032. Заметные отличия касаются лишь надписей на корпусе: текст выполнен заглавными буквами и указывает на защиту IP67, а также поддержку NFC и сети Find My.

Основная печатная плата стала тоньше, изменилось расположение контактов батареи, а также появились дополнительные тестовые площадки, вероятно, предназначенные для производства и диагностики. В батарейном отсеке обнаружены новые внутренние маркировки.

Изменения затронули и динамик: его катушка стала немного больше, а магнит теперь закреплен значительно прочнее. В первой версии магнит можно было снять сравнительно легко, тогда как во второй для этого требуется больше усилий. При этом даже после удаления элементов динамика AirTag продолжал подключаться к iPhone, что говорит об отсутствии программных ограничений на физические модификации. Также изменился звук устройства – он стал немного выше по тону.

Apple обновила и упаковку AirTag. Коробка получила новое оформление и бумажные отрывные язычки, а внутренний картонный лоток упростили: теперь устройства размещаются в один ряд по четыре вместо прежнего формата по два.