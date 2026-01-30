Раскладушка Huawei Pura X2 станет шире

Huawei скоро представит продолжение своего необычного складного смартфона, если верить СМИ. По данным утечек, компания работает над Huawei Pura X2.

Pura X был необычен даже для складных смартфонов: в разложенном виде он имел более широкий экран с соотношением сторон 16:10. Это вроде раскладушка, но она при этом близка к горизонтально складным телефонам. Судя по утечкам, новый Pura X2 сохранит эту идею, но станет лучше.

Внешне смартфон почти не изменится, однако внешний экран станет «заметно больше» — увеличится до 7,5 дюйма. Изменения ожидаются и в камерах. На задней панели может появиться горизонтальный блок с тремя или четырьмя сенсорами. Самым интересным обновлением называют основную камеру с разрешением 200 мегапикселей.

Шарнир, по слухам, будет основан на технологиях из серии Mate X, что должно повысить надежность конструкции.

Смартфон, вероятно, получит фирменный процессор Kirin и будет доступен в нескольких версиях — от 12 до 20 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенного хранилища.