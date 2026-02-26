Почему творческие люди часто страдают психическими расстройствами?

Многие известные творческие люди, от художников до музыкантов, страдают теми или иными психическими расстройствами. Иногда даже говорят, что без этого просто невозможно творить — но что о такой ассоциации думает наука? Портал theconversation.com рассказал, почему миф о безумных творцах не выдерживает научной критики.

© Wikipedia

Многие известные творческие люди жили с серьезными психическими заболеваниями. У Жан-Клода Ван Дамма и Мела Гибсона биполярное расстройство; Курт Кобейн и Сид Барретт рассказывали об эпизодах психоза. По поводу Эми Уайнхаус, Мэрилин Монро и Эрнеста Хэмингуэя до сих пор идут споры, страдали ли они пограничным расстройством личности.

Идея «безумного творческого гения» уходит корнями еще в античность. Художники эпохи Ренессанса и романтизма иногда на публику демонстрировали эксцентричные характеры, чтобы выделить себя как экстраординарных людей, совершивших фаустовские сделки ради своих талантов. Например, Эдвард Мунк, норвежский художник, описывал свои страдания как неотъемлемую часть творчества. А поэтесса Эдит Ситуэлл, страдавшая депрессией, по рассказам современников периодически лежала в открытом гробу, чтобы набраться вдохновения.

В 1995-м исследование на базе 1 005 биографий, написанных в 1960-1990 годах, предположило, что среди людей творческих профессий серьезные психопатологии встречаются чаще, чем у большинства населения. Но почему тогда наука утверждает, что творческое самовыражение, напротив, полезно для ментального здоровья?

Дело в том, что обычным людям действительно полезно заниматься творческими хобби, но это не распространяется на профессиональных деятелей искусств. Хотя в целом, если верить статистике, они говорят, что их жизнь становится лучше от творчества, будни творческих людей бывают психологически сложными. Им нужно справляться с большой нагрузкой — от рискованных карьер до профессиональной конкуренции.

Помимо этого, популярность приносит с собой стресс, трудный образ жизни и повышенный риск злоупотребления различными веществами, не говоря уже о неизбежном, но нездоровом эгоизме. Монография 1997 года изучила количество личных местоимений и притяжательных в песнях Курта Кобейна и Коула Портера. По мере роста их популярности, оба начинали значительно чаще говорить о себе в своих песнях.

Но что насчет тех, кто страдал тем или иным психическим расстройством до прихода популярности, или даже до начала творческой карьеры? Исследования в сфере генетики обнаружили ряд общих генов, которые могут быть связаны с серьезными ментальными заболеваниями и креативностью.

Так, вариация гена NRG1 ассоциируется одновременно и с повышенным риском психоза, и с повышенным творческим мышлением. Вариации генов дофаминовых рецепторов также связывают с психозом и различными творческими процессами, такими как погоня за новыми ощущениями и раскрепощенность. Но не все научные работы находили подобные связи.

Если говорить о чем-то за пределами генетики, то есть некоторые черты характера, которые связаны как с психическими заболеваниями, так и с креативностью. Открытость к новому, поиски острых ощущений, чувствительность.

Но, в то же время, творческая искра и ментальное здоровье могут работать и друг против друга. Например, писательница Вирджиния Вульф не раз рассказывала, что она не может писать или читать во время депрессивных эпизодов биполярного расстройства. Поэтому психические заболевания далеко не всегда помогают творчеству.

Более того, если искать связь между этими явлениями на уровне человеческой популяции, то подтверждения уже не такие однозначные. В 2013-м шведское исследование изучило 40 лет данных, собранных о 1,2 млн человек в национальных историях болезней. Ученые обнаружили, что люди с шизофренией, шизоаффективным расстройством, тревожностью и униполярной депрессией на самом деле реже относились к творческим профессиям. Единственным исключением было биполярное расстройство — пациенты, страдавшие им, на 8% чаще могли быть работниками креативной сферы.

Однако это исследование нашло нечто даже более примечательное. Родители, братья и сестры людей с шизофренией, шизоаффективным и биполярным расстройствами чаще были в творческих профессиях. Дочь Джеймса Джойса и сводный брат Дэвида Боуи страдали шизофренией.

Как бы то ни было, наука подтверждает, что у серьезных психических отклонений и творческих процессов есть общие черты, но между ними нет такой четкой связи, как может показаться. Миф о безумных творцах чересчур примитивен — он не передает картину во всей полноте.