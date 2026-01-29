В Иордании обнаружили массовое захоронение

В ходе раскопок на территории древнего города Иераш в Иордании археологи обнаружили массовое захоронение, содержащее останки около 230 человек. Об этом сообщает Naked Science.

Анализ ДНК, проведенный международной группой ученых, подтвердил, что причиной их одновременной гибели стала Юстинианова чума — первая в истории зарегистрированная пандемия чумы, бушевавшая в VI–VIII веках нашей эры.

Тела были захоронены в заброшенном ипподроме без гробов, в несколько слоев, что указывает на стремительную и массовую смертность. Исследование изотопного состава костей и генетический анализ показали, что погибшие были местными жителями и гостями города с разным происхождением, что говорит о широком распространении эпидемии среди всего населения.

До этого открытия археологических свидетельств Юстиниановой чумы было крайне мало, несмотря на ее описание в исторических хрониках. Пандемия, начавшаяся в 541 году, унесла жизни около 50 миллионов человек, что составляло четверть населения мира в то время. Город Иераш, бывший важным торговым узлом, оказался особенно уязвим из-за сократившегося к VI веку населения.