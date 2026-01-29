YouTube устроил массовые зачистки: каналы пропадают сотнями

Видеохостинг YouTube начал масштабную чистку каналов, созданных с помощью искусственного интеллекта. С платформы исчезло несколько крупных проектов, суммарно набравших более 11 миллионов подписчиков и миллиард просмотров, сообщает theverge.com.

Среди удаленных — канал CuentosFascinantes, который в ноябрьском отчете компании Kapwing был назван крупнейшим источником «ИИ-мусора» (5,9 млн подписчиков и 1,2 млрд просмотров). Он публиковал низкокачественные видео по вселенной Dragon Ball. Также стал недоступен канал Imperio de Jesus (5,8 млн подписчиков), предлагавший интерактивные викторины на религиозные темы.

Всего заблокировано или очищено не менее 16 каналов из отчета Kapwing. Некоторые проекты, как Super Cat League (2 млн подписчиков), лишились всех видео, но остались на платформе.

Чистка началась спустя несколько недель после заявления генерального директора YouTube Нила Мохана о проблеме засилья низкокачественного ИИ-контента. Мохан сообщал о планах использовать системы борьбы со спамом для его ограничения.

Официального комментария от YouTube пока нет. Ранее платформа уже удаляла каналы с фейковыми трейлерами, но при этом продолжает поощрять авторов использовать ИИ для создания Shorts.