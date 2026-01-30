Предсказана катастрофа после столкновения Луны с астероидом в 2032 году

60-метровый астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной 22 декабря 2032 года и вызвать метеоритный дождь над Землей. Об этом пишет издание ScienceAlert со ссылкой на препринт, опубликованный на arXiv группой ученых из Университета Цинхуа.

Вероятность катастрофы составляет около четырех процентов. При ударе выделится энергия, сопоставимая с взрывом термоядерного оружия средней мощности. На поверхности Луны образуется кратер шириной около километра и глубиной от 150 до 260 метров. Удар также вызовет «лунотрясение» магнитудой 5,0 — самое мощное из когда-либо зафиксированных.

В этом случае после столкновения лунные обломки устремятся к Земле. На пике активности ожидается до 20 миллионов метеоров в час, многие из которых будут видны невооруженным глазом. Специалисты предсказали, что самые крупные фрагменты весом до 400 килограммов не сгорят в атмосфере и достигнут поверхности планеты. Зона их падения охватывает Южную Америку, Северную Африку и Аравийский полуостров.

Столкновение обломков со спутниками может повлечь так называемый синдром Кесслера — каскадное разрушение орбитальной инфраструктуры. Это сделает околоземное пространство непригодным для запусков на долгие годы.

Ранее сообщалось, что мужчине из Германии предложили крупную сумму за упавший в его саду метеорит. Стоимость объекта оценивалась в 200 тысяч евро.