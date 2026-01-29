Samsung, Hynix и Sandisk планируют удвоить цены на NAND-память

Сохраняющийся высокий спрос на DRAM подталкивает производителей памяти к более прибыльным сегментам.

© mobidevices.com

На этом фоне сокращение выпуска NAND-памяти запускает цепную реакцию, которая может привести к ускоренному росту цен на SSD.

Искусственный дефицит

По данным южнокорейского издания Chosun Biz, Samsung, Sandisk и SK Hynix рассматривают возможность уменьшения объёмов производства NAND-памяти. Напомним, что NAND-память – это тип энергонезависимой флеш-памяти. Проще говоря, она хранит данные даже без питания и используется почти во всех современных устройствах.

Компании стремятся перераспределить мощности в пользу DRAM, где маржинальность сейчас заметно выше. В рамках этой стратегии оба производителя уже снизили прогнозы по выпуску NAND на 2026 год. Ожидается, что сегмент решений для искусственного интеллекта пострадает минимально, однако для обычных потребителей последствия могут проявиться довольно быстро.

Согласно оценкам аналитической компании Omdia, Samsung сократила прогноз по производству NAND с 4,9 млн единиц в прошлом году до 4,68 млн в текущем. SK Hynix, как ожидается, пойдёт по схожему пути: объёмы выпуска снизятся с 1,9 млн до 1,7 млн единиц за тот же период.

Снижение производства NAND напрямую отражается на рынке SSD. Несмотря на то, что потребительские твердотельные накопители не сравнимы с DRAM по объёму памяти, они по-прежнему критически зависят от NAND-чипов. Ограничение поставок со стороны ключевых производителей делает рост цен на SSD практически неизбежным.

Цепная реакция

Сохраняющийся высокий спрос на DRAM делает этот сегмент значительно более прибыльным, чем NAND-память. В результате крупные производители перераспределяют производственные мощности в пользу DRAM, сознательно сокращая выпуск NAND.

Это сокращение предложения запускает цепную реакцию на рынке хранения данных: при снижении объёмов NAND-памяти растёт себестоимость SSD-накопителей, что в ближайшей перспективе может привести к заметному повышению розничных цен.

Рекордные прибыли на фоне подорожания памяти

При этом финансовые показатели Samsung выглядят более чем уверенно. Выручка компании в четвёртом квартале 2025 года выросла более чем на 22% и достигла примерно $65 млрд, а чистая прибыль почти удвоилась, приблизившись к отметке $14 млрд. Для Samsung это редкий случай, когда сразу несколько направлений бизнеса складываются удачно.

SK Hynix также отчиталась о рекордных результатах за 2025 год. Операционная прибыль компании выросла на 101% по сравнению с предыдущим годом и составила 47,2 трлн вон (около $33 млрд). Чистая прибыль достигла 42,9 трлн вон ($30 млрд), что на 117% выше показателя 2024 года. Годовая выручка составила 97,1 трлн вон (около $68 млрд), показав рост на 47% в годовом выражении.