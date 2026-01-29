NASA проведет репетицию запуска лунной мегаракеты Artemis II

НАСА может провести имитацию тестового пуска своей мегаракеты Artemis II уже в эту субботу, 31 января.

Агентство объявило, что инженеры идут по графику или даже опережают его, приближая миссию к фактическому запуску, который теоретически может состояться уже 6 февраля.

Впервые за 50 лет

Цель Artemis II — отправить людей вокруг Луны в рамках подготовки к последующей миссии Artemis III, где астронавты планируются для высадки на лунную поверхность. Это будет первый полет людей к Луне более чем за 50 лет и первая лунная миссия с участием женщины в составе экипажа.

Программа Artemis нацелена на возвращение людей на Луну с постоянным присутствием уже к 2028 году. Artemis II станет первым пилотируемым полетом в программе: четыре астронавта должны совершить десятидневный полет вокруг Луны и назад, проверяя системы и оборудование перед посадочной миссией.

Предстоящая имитация пуска — часть финальной подготовки перед официальным утверждением даты старта. Непосредственно перед ней инженеры проведут практическую отработку процесса заправки ракеты. Будет продемонстрирована возможность заполнить ступени примерно 2,6 млн литров криогенных горючих и окислителей, а также отработан обратный отсчет до старта. Ожидаемое начало отсчета запланировано на 21:00 по восточному времени США (в Москве будет 5 утра 1 февраля).

Решение проблем

Ракета Space Launch System (SLS) вместе с кораблем Orion была вывезена на стартовую площадку Космического центра Кеннеди 17 января. Центральная ступень SLS имеет высоту 65 метров, а общая высота системы с капсулой Orion — около 98 метров, что делает ее выше Статуи Свободы.

Сейчас во Флориде холоднее обычного. Техники принимают дополнительные меры, чтобы гарантировать корректную работу систем.

Кроме подготовки наземных операций, специалисты НАСА занимаются и другими вопросами, обнаруженными в ходе предполетных проверок. В частности, в питьевой системе Orion при первичных анализах был зафиксирован повышенный уровень органического углерода. Эта система предназначена для обеспечения экипажа Artemis II питьевой водой, потому инженеры продолжают анализ и корректировку для приведения показателей в норматив.

Экипаж Artemis II состоит из четырех человек: трое астронавтов НАСА — командир Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер и специалист миссии Кристина Кох — и канадский астронавт, специалист миссии Джереми Хансен. Члены экипажа начали карантин в Хьюстоне 23 января. Предполетный карантин проводится, чтобы минимизировать риск инфекций, которые могли бы задержать миссию. Планируется, что экипаж будет доставлен во Флориду примерно за шесть дней до запланированного старта.

Вероятность переноса старта

История программы показывает, что репетиции и тесты часто приводили к переносам: так, Artemis I в 2022 году дважды возвращали в Сборочный цех из‑за проблем; ракета была успешно запущена лишь с четвертой попытке в ноябре 2022 года. Как и у всех космических полетов, даты тестов и запусков остаются условными и могут меняться.

Окна запуска для Artemis II открыты вплоть до апреля 2026 года, что дает инженерам и менеджерам время на устранение замечаний и окончательную подготовку. Если миссия вокруг Луны пройдет успешно, НАСА проверит необходимые системы и оборудование для последующих, более сложных полетов на лунную поверхность и далее — к планам по созданию устойчивого присутствия на Луне, которое агентство рассматривает как этап подготовки к будущим экспедициям на Марс.