В Байкале обнаружили около 50 ранее неизвестных вирусов

Российские ученые из Лимнологического института СО РАН изучили планктон озера Байкал и обнаружили у него 47 новых CRESS-подобных геномов. Это вирусы с кольцевой одноцепочечной ДНК, которые не входят ни в одну из международных баз данных. Прежде CRESS-вирусы Байкала мало изучались из-за их крайне малого количества в образцах воды.

Как сообщает Irkutskmedia.ru, ученые извлекли вирусную фракцию из специальным образом отфильтрованной воды. У некоторых вирусов были обнаружены сходства с последовательностями, которые ранее были обнаружены в США, Новой Зеландии и Швеции. Данные вирусы являются частью естественной экосистемы Байкала, и для человека они не представляют никакой опасности. Их носителями могут быть только рыбы или водные беспозвоночные. Но эти данные окажут большую помощь в изучении вирусных сообществ Байкала.

