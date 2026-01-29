NASA изучит странную особенность межзвездной кометы 3I/ATLAS

Космический аппарат TESS, предназначенный для поиска экзопланет, зафиксировал комету 3I/ATLAS при ее выходе из Солнечной системы. Спутник наблюдал комету с 15 по 22 января, запечатлев ее как яркую точку с хвостом, передает space.com.

Ученые из MIT, включая Дэниела Мутукришну, создали 28-часовое видео траектории кометы, хотя наблюдения были прерваны из-за проблем с солнечными панелями. TESS зафиксировал яркость кометы около 11,5 звездной величины, недоступную невооружённому глазу, но видимую в телескопы.

Миссия TESS, изначально предназначенная для поиска экзопланет, также используется для обнаружения комет и астероидов. Комету случайно обнаружили еще в мае 2025 года благодаря данным TESS. Анализ наблюдений позволил выделить комету на фоне шума и установить ее траекторию.

Данные январских наблюдений TESS доступны в Архиве космических телескопов Микульски для дальнейшего изучения активности и вращения кометы.

Ранее сообщалось, что астрономы обнаружили новую аномалию у загадочного межзвездного объекта 3I/ATLAS. На снимках телескопа «Хаббл» видны три мини-струи, образующие идеально симметричный треугольник с углами в 120 градусов. Эта геометрическая точность считается нехарактерной для природных космических тел.