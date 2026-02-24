От костей до стали: история ледовых коньков

Многие из популярных зимних видов спорта, от фигурного катания до хоккея, появились благодаря тому, что людям просто нравилось кататься на коньках. Но как человечество вообще изобрело столь странную обувь? И почему коньки стали такими популярными? Портал popsci.com рассказал об истории ледовых коньков.

© Unsplash

Хотя популярные исторические труды часто утверждают, что катание на льду появилось примерно в 3 000 году до н.э. на территории современной Скандинавии, у этого заявления нет четкого исторического обоснования. На самом деле, никто точно не знает, когда появилось катание на льду. По лучшим догадкам, оно впервые появилось в течение второго тысячелетия до н.э.; тогда народы Центральной Европы и Евразии начали вырезать примитивные коньки из костей коров и овец. Ранние инноваторы даже сверлили в них дыры, чтобы продеть через «лезвия» кожаные ремни. А потом незамысловатые коньки просто привязывались к обуви — и вперед, на лед.

Многие историки считают, что эти древние «костяные коньки» были практическими устройствами, которые использовались для быстрого перемещения по замерзшим рекам и озерам. В 2007-м два биофизики экспериментировали с репликой таких костяных коньков и пришли к выводу, что они катание на них и впрямь потребовало бы меньше энергии, чем ходьба по тому же льду.

В то же время, древние костяные коньки вряд ли были очень практичными. Они работали только на чистом льду, который непросто было найти в природе. К тому же, из-за гладкой поверхности и остаточных жиров кости слишком легко скользили для того, чтобы позволять человеку отталкиваться одними лишь ногами. Древним конькобежцам наверняка приходилось разгонять себя палками, а поворачивать и останавливаться было почти невозможно.

На фоне этих нюансов часть специалистов думает, что костяные коньки были изобретением, предназначенным исключительно для забавы. Например, благодаря историческим источникам мы точно знаем, что люди пользовались такими коньками в Англии 1180-го. На них катались по замерзшим топям в удовольствие, а не спешили на работу.

К XIII веку ремесленники в нынешней Нидерландии поменяли кость на деревянные бруски с железными лезвиями. Первые коньки из этих материалов тоже привязывались к обуви, но никто не знает, почему мастера решили перейти на дерево. Может быть, они отталкивались от какой-то другой инновации, которая навсегда утрачена для истории.

Есть теория, что эти ранние металлические коньки изначально могли служить символом достатка, но к 1300-м они стали доступны даже простолюдинам. Широкое распространение железных лезвий, скорее всего, отражает их преимущества по сравнению с костяными. Последние могли скользить лишь по чистому льду, тогда как лезвия плавили лед прямо под собой, тем самым создавая борозду. А растопленная вода заполняла собой изъяны во льду, что позволяло гладко скользить по поверхности. Таким образом, железные лезвия не только значительно повышали скорость, но и привели к появлению техник, которые позволяли разгоняться без палок или каких-то других инструментов, совершая быстрые, плавные повороты.

Иными словами, именно железные коньки можно считать первым шагом к фигурному катанию. В течение следующих нескольких веков ремесленники постепенно совершенствовали технологию; у коньков появились маленькие шипы и изгибы, которые повышали стабильность. Постепенно железные коньки распространились по Европе и далеко за ее пределами, однако базовый дизайн оставался достаточно статичным. Судя по всему, он был сравнительно дешевым и эффективным, а многим людям коньки нужны были преимущественно для развлечения зимой.

По-настоящему большой прыжок в технологии коньков произошел благодаря популяризации катания в Англии и Америке. У коньков в этих странах и так была долгая история, но в XVIII-XIX веках там начали появляться клубы, посвященные катанию. Ранняя индустриальная революция поменяла взгляды людей на свободное время и хобби, спорт стал более организованным и специализированным. Поэтому народ активно применял новые материалы и техники массового производства к спортивной экипировке.

Организованные конькобежные гонки создали спрос на более длинные, тонкие лезвия, которые распределяли бы вес человека и не прорезались глубоко в лед, тем самым обеспечивая возможность совершать долгие толчки на каждом шагу. По мере профессионализации хоккея также появился спрос на модификации для лезвий, позволявшие совершать резкие остановки и повороты. А фигурное катание эволюционировало из состязаний, где люди вырезали узоры на льду, до балетных выступлений с прыжками и вращениями. И да, им тоже потребовались уникальные, специально модифицированные коньки.

Если покопаться в патентах XIX века, можно найти много необычных идей, так и не добравшихся до массового производства — например, коньки, которые могли трансформироваться в ролики. Или шипы и зажимы, обеспечивавшие более плотное присоединение лезвий к обуви. Итого годы экспериментов привели к тому, что в начале XX века появились современные коньки — те, которые мы знаем сегодня.

Инновации, конечно, продолжаются и сегодня, но за прошедшие 100 лет в мире коньков не произошло каких-то радикально новых открытий. Последним серьезным нововведением были коньки-клапы, появившиеся в 1970-1980 годах. Их лезвия не полностью прикреплены к ботинкам; петля на передней части ботинка позволяет пятке отрываться вверх, не отрывая само лезвие ото льда. Хотя идея подобных коньков уходит корнями еще в XIX век — просто тогда инженеры не могли найти подходящие материалы для того, чтобы реализовать концепцию как следует.