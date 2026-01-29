Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», передала новые сообщения. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи».

Радиостанция вышла в эфир в 11.57 мск и передала сообщение со словом «стояк». Чуть позднее, в 12.07, УВБ-76 опять вышла в эфир, передав сообщение с двумя словами: «дернолорд» и «паяние».

Напомним, что радиостанция вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Ее передачи состоят из монотонного жужжания, щелчков и крайне редких речевых сообщений. Их предназначение остается неизвестным.

В прошлый раз станция передала сообщение в эфир днем в среду, 28 января. Оно содержало слово «слабость». 26 января УВБ-76 передала слово «трейдер», а 22 января — «венчиковый», «супружеский» и «актиний».