В России разработали уникальный концепт марсианского корабля

Специалисты МГТУ им. Н. Э. Баумана представили проект перспективного пилотируемого корабля для экспедиции на Марс. Доклад был озвучен на Академических чтениях по космонавтике. Ключевыми задачами разработки названы сокращение времени полета и максимальная безопасность экипажа, передает ТАСС.

Согласно расчетам, наиболее благоприятные стартовые окна для такой миссии откроются в 2028-2029 годах. Следующие подходящие периоды — 2035, 2041 и 2047 годы.

Конструкция корабля предполагает использование существующих технологий без создания ядерных двигателей. Особое внимание уделено посадочному модулю: его форма оптимизирована для входа в разреженную атмосферу Марса, а встроенная взлетная ракета также сможет выполнить роль системы аварийного спасения при неудачной посадке, уведя экипаж от опасности.

Для возвращения на Землю, когда корабль будет входить в атмосферу на скорости 15 км/с, инженеры предлагают использовать специальные блоки подтормаживания для гашения энергии.

Проект также предусматривает использование корабля в беспилотном режиме для заброски на Марс роверов и оборудования, чтобы заранее подготовить инфраструктуру для будущих экспедиций.