Появились подробности о приближающейся к Земле комете

Комета C/2024 E1 (Вежчоса), которая в феврале будет видна на небе Южного полушария Земли, неуникальна - такие объекты наблюдаются ежегодно. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

© NASA

В середине февраля объект сблизится с Землей, но из России и других стран Северного полушария увидеть его нельзя. Он наблюдается только в Южном полушарии.

"Ее сложно назвать уникальной. Подобные кометы наблюдаются ежегодно. Во время сближения с Землей прогнозируемая видимая звездная величина составит около 8 - это кратно меньше того, что может увидеть человек невооруженным глазом. Заметить комету можно будет только в телескоп или сильный бинокль", - сказал астроном корреспонденту ТАСС.

C/2024 E1 (Вежчоса) движется по гиперболической траектории, поэтому к Солнцу уже не вернется, также уточнил исследователь.