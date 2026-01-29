В России подешевели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max

С момента начала продаж в России цены на смартфоны iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max снизились примерно на 35%, и аналитики ожидают дальнейшее удешевление устройств. Об этом сообщают источники The GEEK.

Так, в сентябре россияне могли приобрести iPhone 17 Pro с объёмом памяти 256 ГБ за 164,9 тыс. рублей, а версия Pro Max стоила 184,9 тыс. рублей. Сегодня же, при заказе через маркетплейсы, цены упали до 110,5 тыс. рублей и 120,3 тыс. рублей соответственно.

В розничных магазинах скидки пока менее значительные: устройства с физическими SIM-картами стали дешевле на 15–20%, тогда как модели с eSIM подешевели более существенно.

Эксперты связывают такое падение цен с несколькими факторами: ограничениями импорта, падением спроса и высокой конкуренцией на рынке смартфонов. Некоторые аналитики предполагают, что снижение цен на новые iPhone может стимулировать продажи и сделать флагманы Apple более доступными для широкой аудитории в России.