Как мозги людей синхронизируются во время общения

Повседневное общение кажется простым и почти автоматическим процессом: мы говорим, слушаем и, как правило, понимаем друг друга. Но иногда при контакте с определенным человеком происходит своего рода «‎щелчок»— и вы понимаете, что встретили «‎своего» человека. За этим внезапным «‎кликом» скрываются сложные нейробиологические механизмы, в том числе нейронная синхронизация. Подробнее об этом явлении — в материале «‎Рамблера».

Что понимают под нейронной синхронизацией?

Нейронная синхронизация — это временная и пространственная корреляция мозговой активности у двух или более людей. В научной литературе используются также термины «‎межсубъектная корреляция» и «‎нейронная связь». Суть феномена заключается в том, что при активном взаимодействии — разговоре, совместной деятельности или внимательном наблюдении — нейронные ритмы участников начинают выстраиваться в сходные паттерны.

Иногда нейронную синхронизацию описывают как форму телепатии. Однако с научной точки зрения речь идет не о прямой передаче мыслей, а о согласовании нейронных ритмов, которое делает общение более предсказуемым и эффективным. Это отражает совместное распределение внимания, общие ожидания и схожую интерпретацию происходящего.

Одни из первых убедительных доказательств этого эффекта были получены в экспериментах, где регистрировалась мозговая активность говорящего и слушающего. Если слушатель хорошо понимал речь, его корковая активность в ряде областей повторяла временную структуру сигналов, наблюдавшихся у говорящего. Когда же понимание нарушалось, например из-за языкового барьера, эта согласованность резко снижалась.

Что такое нейронная связь?

Центральная идея концепции нейронной связи состоит в том, что общение нельзя рассматривать как одностороннюю передачу информации. Это единый процесс, в котором одновременно участвуют как минимум два мозга. Исследования, в частности работы группы Ури Хассона, о которых доктор философии рассказал Popular Mechanics, показывают, что при успешной коммуникации активность мозга слушателя не просто реагирует на услышанное, но отражает структуру и динамику активности мозга говорящего.

Важно, что в этот процесс вовлечены не только реакции на уже сказанные слова, но и механизмы прогнозирования. Мозг слушателя постоянно формирует ожидания относительно того, что будет сказано дальше, подстраивая собственные нейронные ритмы. Такое взаимное предсказание повышает скорость и точность понимания и делает общение более устойчивым в реальном времени.

В каких ситуациях возникает синхронизация мозга?

Экспериментальные данные показывают, что нейронная синхронизация проявляется в самых разных формах человеческой активности:

Во время обычных разговоров и рассказов согласованность активности особенно заметна в областях мозга, связанных с обработкой речи, смыслов и социального контекста. При этом уровень синхронизации напрямую связан с качеством понимания.

При совместном выполнении задач или координации действий синхронизация усиливается по сравнению с ситуациями, когда те же задачи выполняются индивидуально. Это указывает на то, что общий ритм активности мозга поддерживает кооперацию и распределение ролей.

В образовательных контекстах межмозговая синхронизация между учителем и учениками коррелирует с успешностью обучения. Чем выше согласованность активности, тем лучше усваивается материал, что делает этот показатель потенциальным маркером эффективного обучения.

Как исследователи измеряют межмозговую синхронизацию?

Для изучения этого феномена используются методы нейровизуализации, позволяющие регистрировать активность мозга в реальном времени. Наиболее распространены электроэнцефалография (EEG), функциональная ближняя инфракрасная спектроскопия (fNIRS) и функциональная магнитно-резонансная томография (fMRI).

Особую роль играет подход, известный как гиперсканирование. Он предполагает одновременную регистрацию активности мозга у нескольких участников, выполняющих одну и ту же задачу или взаимодействующих друг с другом. Это позволяет напрямую анализировать степень согласованности их нейронных сигналов.

Синхронизация у детей и взрослых

Нейронная синхронизация наблюдается не только у взрослых. В экспериментах с участием младенцев и взрослых показано, что во время игры, чтения или эмоционального взаимодействия активность их мозга также может синхронизироваться. Причем синхронизация усиливается, когда ребенок активно вовлечен во взаимодействие, сообщается в журнале Psychological Science.

Интересно, что в некоторых случаях изменения в активности мозга младенца предшествуют изменениям у взрослого. Это указывает на то, что даже в раннем возрасте дети не являются пассивными участниками общения, а вносят активный вклад в формирование коммуникации.

Таким образом, феномен нейронной синхронизации помогает объяснить, почему некоторые взаимодействия воспринимаются как особенно слаженные или глубокие. Когда мозговая активность участников согласована, им проще предугадывать реакции друг друга, корректировать поведение и поддерживать общий темп общения. Этот механизм может лежать в основе эмпатии, социального понимания и координации в группах.

