Мощнейшее в Солнечной системе извержение вулкана произошло на Ио

На спутнике Юпитера Ио зафиксировали, похоже, самый мощный вулканический эпизод во всей Солнечной системе: аппарат Juno увидел, как огромный участок поверхности вспыхнул сразу множеством "горячих точек".

Научное обсуждение опирается на данные инфракрасного прибора JIRAM, который особенно чувствителен к тепловому излучению. По словам Алессандро Муры из Итальянского национального института астрофизики (INAF), необычность не в одном "супервулкане", а в синхронности: источники увеличили яркость более чем в тысячу раз по сравнению с обычным уровнем, что намекает на единый процесс, распространявшийся под поверхностью на сотни километров.

По оценкам, активная зона заняла около 65 тысяч км², а мощность теплового выброса составила примерно 140-260 тераватт. Для сравнения, самый яркий ранее зарегистрированный всплеск на Ио, связанный с областью Surt в 2001 году, оценивали примерно в 80 тераватт. Один тераватт равен триллиону ватт. А вновь зафиксированное извержение выбросило количество энергии, предварительно оцениваемое в 140-260 тераватт. Это означает, что оно мощнее земных примерно в 3-5 раз.

Главная интрига теперь - геология недр. Если "вспышки" действительно стартовали согласованно, значит, внутри могут существовать взаимосвязанные магматические резервуары, о которых раньше можно было только спорить. Ио и так считается абсолютным рекордсменом по вулканизму в Солнечной системе, но именно такая синхронность добавляет новую деталь: иногда работает не отдельная гора, а целая подповерхностная сеть.