Произошло самое мощное извержение за пределами Земли

Ученые миссии НАСА «Юнона» выявили на спутнике Юпитера Ио чрезвычайно мощную вулканическую горячую точку, площадь которой превышает площадь Москвы более чем в 10 раз, а энергия извержения в шесть раз превышает суммарную мощность всех электростанций планеты.

Событие произошло в ходе пролета «Юноны» 27 декабря 2024 года, однако полные подробности и детальный анализ были опубликованы только в январе 2026 года в журнале Journal of Geophysical Research: Planets.

«Хотя каждый пролет Юноны давал уникальные данные об Ио, информация с последнего — более удаленного — пролета поразила нас. Это самое мощное вулканическое событие, зарегистрированное на Ио», — отметил руководитель миссии Скотт Болтон из Юго-западного исследовательского института в Сан-Антонио.

Почему Ио так активен

Ио, примерно размером с Луну, совершает полный оборот вокруг Юпитера за 42,5 часа. Изменение гравитационного притяжения газового гиганта вызывает сильные приливы, которые сжимают и растягивают спутник, выделяя колоссальную энергию. Это трение расплавляет внутренние слои и приводит к постоянным извержениям лавы и выбросам пепла. На поверхности действуют около 400 вулканов, многие из которых активны непрерывно.

«JIRAM зафиксировал экстремальное инфракрасное излучение в южном полушарии Ио, настолько сильное, что оно перегрузило детектор. Данные указывают на несколько близко расположенных горячих точек, работающих одновременно, что говорит о крупной системе магматических камер под поверхностью», — добавляет Алессандро Мура из Национального института астрофизики в Риме.

Размер и энергия извержения

Горячая точка охватывает около 100 000 квадратных километров — более чем в пять раз превышает площадь озера Локи Патера, предыдущего рекордсмена на Ио. Суммарная мощность излучения превышает 80 триллионов ватт, что эквивалентно шести совокупным энергиям всех электростанций Земли.

Сравнение снимков JunoCam, сделанных в ходе предыдущих пролетов в 2023–2024 годах, показало заметные изменения цвета и текстуры поверхности вокруг новой горячей точки. Подобные изменения связаны с выбросом лавы, пирокластических материалов и вулканического пепла, подтверждая активность нескольких вулканических очагов.

Последствия и наблюдения

Извержение, вероятно, оставит долговременные следы: пирокластические отложения, лавовые потоки и сернистые облака, формирующиеся при охлаждении магмы. Прибор в дальнейшем снова сфокусируется на горячей точке, чтобы зафиксировать изменения рельефа и оценить динамику вулканической активности. Возможны также наблюдения с Земли с помощью инфракрасных телескопов.