На спутнике Юпитера Ио произошло самое мощное извержение за пределами Земли
Ученые миссии НАСА «Юнона» выявили на спутнике Юпитера Ио чрезвычайно мощную вулканическую горячую точку, площадь которой превышает площадь Москвы более чем в 10 раз, а энергия извержения в шесть раз превышает суммарную мощность всех электростанций планеты.
Событие произошло в ходе пролета «Юноны» 27 декабря 2024 года, однако полные подробности и детальный анализ были опубликованы только в январе 2026 года в журнале Journal of Geophysical Research: Planets.
«Хотя каждый пролет Юноны давал уникальные данные об Ио, информация с последнего — более удаленного — пролета поразила нас. Это самое мощное вулканическое событие, зарегистрированное на Ио», — отметил руководитель миссии Скотт Болтон из Юго-западного исследовательского института в Сан-Антонио.
Почему Ио так активен
Ио, примерно размером с Луну, совершает полный оборот вокруг Юпитера за 42,5 часа. Изменение гравитационного притяжения газового гиганта вызывает сильные приливы, которые сжимают и растягивают спутник, выделяя колоссальную энергию. Это трение расплавляет внутренние слои и приводит к постоянным извержениям лавы и выбросам пепла. На поверхности действуют около 400 вулканов, многие из которых активны непрерывно.
«JIRAM зафиксировал экстремальное инфракрасное излучение в южном полушарии Ио, настолько сильное, что оно перегрузило детектор. Данные указывают на несколько близко расположенных горячих точек, работающих одновременно, что говорит о крупной системе магматических камер под поверхностью», — добавляет Алессандро Мура из Национального института астрофизики в Риме.
Размер и энергия извержения
Горячая точка охватывает около 100 000 квадратных километров — более чем в пять раз превышает площадь озера Локи Патера, предыдущего рекордсмена на Ио. Суммарная мощность излучения превышает 80 триллионов ватт, что эквивалентно шести совокупным энергиям всех электростанций Земли.
Сравнение снимков JunoCam, сделанных в ходе предыдущих пролетов в 2023–2024 годах, показало заметные изменения цвета и текстуры поверхности вокруг новой горячей точки. Подобные изменения связаны с выбросом лавы, пирокластических материалов и вулканического пепла, подтверждая активность нескольких вулканических очагов.
Последствия и наблюдения
Извержение, вероятно, оставит долговременные следы: пирокластические отложения, лавовые потоки и сернистые облака, формирующиеся при охлаждении магмы. Прибор в дальнейшем снова сфокусируется на горячей точке, чтобы зафиксировать изменения рельефа и оценить динамику вулканической активности. Возможны также наблюдения с Земли с помощью инфракрасных телескопов.
«Эта горячая точка не просто ставит рекорды — она позволяет нам глубже понять процессы вулканизма на Ио и других мирах, где действует приливное нагревание», — добавляет Болтон.