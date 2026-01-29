AliExpress назвал самые популярные в России «читалки»

Спрос на электронные книги в России заметно вырос. По данным AliExpress СНГ, в 2025 году продажи таких устройств увеличились на 88% по сравнению с предыдущим годом — почти в 2 раза.

Покупатели чаще всего выбирали устройства от брендов Likebook, BIGME и GUJIU и не только:

Likebook Meebook M7 Ereader

Экран E-Ink Carta HD, Android, четырёхъядерный процессор Cortex A55 и 3 ГБ оперативной памяти. Поддерживает форматы книг EPUB, FB2, DJVU, PDF, TXT, DOC, DOCX, MOBI, CBZ, AZW3, HTML, а также изображения JPEG, PNG, BMP, TIFF и аудио MP3, WMA, OGG. Оснащена подсветкой с выбором температуры, аккумулятором ёмкостью 2900 мАч. Может работать до 35 дней в режиме ожидания и до нескольких недель в режиме чтения.

BIGME B751C

7-дюймовый цветной экран E-Ink Kaledo 3, регулируемая подсветка и поддержка стилуса. Поддерживает несколько форматов файлов, популярные приложения для чтения и Rustore. Аккумулятор ёмкостью 3050 мАч.

Likebook Onyx Arrival Meebook M6C

Электронная книга с цветным экраном E-Ink, диагональю 6 дюймов и разрешением 1448×1072 пикселей (300 PPI в черно-белом режиме, 150 PPI в цветовом). Работает на Android 11, поддерживает такие форматы книг, как EPUB, FB2, DJVU, PDF, TXT, DOC, DOCX, MOBI, CBE, CBZ, AZW3, HTML. Есть подсветка (холодные и тёплые тона), поддержка карт памяти microSD (до 512 ГБ), оперативная память 3 ГБ. Аккумулятор ёмкостью 2200 мАч.

BIGME Hibreak Pro

В целом, это полноценный Android-смартфон с дисплеем на электронных чернилах. Устройство работает под управлением Android 14, есть сканер отпечатов пальцев, NFC, 5G и GPS. Оснащён процессором MediaTek Dimensity 1080, имеет 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ, объём можно расширить картой microSD. Экран 6,13-дюймовый с разрешением 1648×824 пикселя.

Likebook Meebook M8

Оснащена 7,8-дюймовым экраном E-Ink Carta HD с разрешением 1404×1872, работает на Android 14, имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, поддерживает карты TF до 1 ТБ, имеет стереодинамики.

GUJIU Kindle 6/8

Есть 6-дюймовый экран с технологией E Ink Pearl, поддерживает разнообразные форматы документов, такие как doc, docx, html, mobi, pdf, prc, txt, и изображения, такие как bmp, gif, jpg, png.

BIGME inkNote Color+ Lite

Электронная книга с 10,3-дюймовым цветным, сенсорным дисплеем E-ink Kaledo 3, регулируемой подсветкой и поддержкой стилуса. Обладает восьмиядерным процессором, аккумулятором 4000 мАч, оперативной памятью 4 ГБ и встроенной 64 ГБ (расширение до 1 ТБ с помощью карты памяти).

Kindle Paperwhite 6th

6-дюймов экран, разрешение 1024×758 пикселей, процессор 1 ГГц, память 2 или 4 ГБ, ОЗУ 256 МБ, сенсорный экран. Устройство оснащено функцией пролистывания по страницам и главам без потери места чтения, а также возможностью отображения сносок во всплывающем окне. Имеет аккумулятор ёмкостью 1420 мАч.

MOMOMO 8

8-дюймовый сенсорный экран и Android. Поддерживает форматы PDF, EPUB, FB2, RTF, TXT, DOC, HTMI, MOBI, DJVU и др. Поддерживает регулировку размера шрифта и яркости, воспроизведение музыки в формате MP3 и видео в нескольких форматах. Аккумулятор ёмкостью 3500 мАч.

Likebook Meebook M8C

Экран здесь 7,8‑дюймовый, цветной E Ink Kaleido 3 с разрешением 1872×1404 (300 PPI в чёрно‑белом режиме и 150 PPI в цветном), подсветкой с регулировкой яркости и технологией Flicker‑Free. Управление осуществляется через сенсорный экран (с поддержкой жестов). Книга располагает 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флеш‑памяти, оснащено аккумулятором ёмкостью 3200 мАч. В комплект входит стилус.