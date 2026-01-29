Эксперт объяснил, как защитить свои данные при потере телефона

В случае потери или кражи телефона необходимо быстро среагировать и вовремя начать действовать, чтобы защитить все свои личные данные. Об этом RT рассказал член совета директоров компаний «НТЦ ИТ РОСА» и «Рутек» Сергей Кравцов.

© Газета.Ru

По словам эксперта, при потере телефона в первую очередь важно немедленно заблокировать сим-карту. Он объяснил, что мошенники сразу извлекают ее из телефона и вставляют в свой гаджет, чтобы попытаться восстановить доступ к банковским приложениям, почте, социальным сетям и «Госуслугам» с помощью смс-кода.

«Следующий шаг — удаленная блокировка самого устройства. Если на смартфоне заранее были включены штатные функции поиска, необходимо сразу воспользоваться ими: на Android через сервис «Найти устройство», на iOS через «Локатор», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что такие инструменты блокируют гаджет, выводят сообщение с контактами владельца и даже удаляют все данные.

Помимо этого, при потере телефона важно срочно защитить свои учетные записи. Необходимо сразу сменить пароль от электронной почты, поскольку именно она используется для восстановления доступа к большинству сервисов. Также следует завершить активные сеансы в мессенджерах и социальных сетях, проверить историю входов на «Госуслугах» и запретить доступ к банковским приложениям, заключил эксперт.

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин до этого говорил, что у мошенников есть несколько популярных схем, с помощью которых они получают коды и обманывают россиян. По его словам, наиболее распространенным среди злоумышленников предлогом является подтверждение записи на прием в государственные учреждения.