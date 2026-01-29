Появилась новая теория о возрасте пирамиды Хеопса

Итальянский инженер Альберто Донини из Университета Болонии опубликовал исследование, в котором предложил нетрадиционный способ оценки возраста Великой пирамиды Гизы. Его метод относительной эрозии, или REM, может указывать на то, что сооружение построено гораздо раньше традиционно принятой даты — около 2560 года до н. э.

Согласно расчетам Донини, каменные поверхности у основания пирамиды показывают признаки эрозии, которые могли накапливаться десятки тысяч лет. Если эти выводы подтвердятся, это может изменить представления о ранней истории Египта.

Метод относительной эрозии

REM предполагает оценку возраста каменных сооружений через сравнение износа на соседних поверхностях одной и той же породы, подвергавшихся одинаковым условиям.

«Большая часть пирамиды когда-то была покрыта гладкими известняковыми блоками. Их снимали и использовали повторно после землетрясения 1303 года и в период мамлюков», — объясняет Донини.

В результате одни поверхности подвергались воздействию погоды и людей сотни лет, другие оставались открытыми с момента строительства. Сравнение степени эрозии позволяет оценить, сколько времени камень был на открытом воздухе.

Измерения у основания

Донини исследовал 12 точек у основания пирамиды. Он учитывал как глубокие ямки эрозии, так и равномерный износ поверхности. Например, плита мощения показывала значительные углубления на старой открытой стороне и почти незначительный износ на недавно обнаженной поверхности.

Используя линейную модель эрозии, исследователь оценил возраст отдельных участков: некоторые точки показывали от 5700 до 40 000 лет воздействия. Среднее значение по всем измерениям составило около 24 900 лет до настоящего времени, что соответствует примерно 22 900 году до н. э.

Донини отмечает, что REM не дает точной даты. Метод скорее показывает порядок величины. Статистический анализ с гауссовой кривой вероятности позволяет оценить диапазон. Так, вероятность того, что пирамида построена между 9000 и 36 000 годами до н. э., составляет около 68%, с пиком вероятности в начале 20000-х годов до н. э.

Источники неопределенности

В работе упоминаются факторы, которые могут влиять на эрозию. Климат Древнего Египта, вероятно, был влажнее, что ускоряло выветривание. Современное загрязнение и кислотные дожди могли увеличить износ в последние века. Кроме того, туристическая активность и периодическое засыпание песком могли изменять скорость разрушения камня.

Донини подчеркивает, что отдельные точки измерений могут завышать или занижать возраст, но усреднение данных по разным участкам помогает снизить погрешность.

Вызов устоявшейся хронологии

Выводы REM резко отличаются от традиционной египтологической хронологии, которая основывается на исторических источниках, надписях, радиоуглеродном датировании органического материала и археологическом контексте. Донини допускает, что пирамида могла существовать задолго до правления Хуфу и лишь быть отремонтированной во время его царствования.

Эксперты предупреждают, что моделировать эрозию линейно на протяжении десятков тысяч лет крайне сложно. Донини призывает к дополнительным измерениям и независимой проверке данных.

«Только дальнейшие исследования смогут показать, будет ли REM полезным инструментом или методологическим тупиком», — отмечает он.

Несмотря на споры, исследование подчеркивает, что даже самые известные памятники древнего мира продолжают вызывать фундаментальные вопросы. Великая пирамида остается символом Древнего царства, но дебаты о ее происхождении продолжаются постоянно.