Новая аномалия кометы-НЛО 3I/ATLAS шокировала ученых

Астрономы обнаружили новую аномалию у загадочного межзвездного объекта 3I/ATLAS. На снимках телескопа «Хаббл» видны три мини-струи, образующие идеально симметричный треугольник с углами в 120 градусов. Эта геометрическая точность считается нехарактерной для природных космических тел, передает aif.ru.

Парадокс заключается в том, что, несмотря на идеальную визуальную симметрию, инфракрасные данные показывают неравномерный нагрев объекта: сторона, обращенная к Солнцу, значительно горячее. Такое несоответствие ставит под сомнение естественное происхождение наблюдаемой структуры.

Некоторые исследователи, включая гарвардского ученого Ави Леба, ранее заявляли, что аномальное поведение 3I/ATLAS может указывать на его искусственную природу. Объект, сблизившийся с Землей в декабре 2025 года, продолжает привлекать внимание ученых новыми необычными сигналами.

Ранее сообщалось, что социальные сети и научное сообщество обсуждают необычную версию о поведении межзвездного объекта 3I/ATLAS. По мнению ряда исследователей, аномалии в его движении и активности указывают на возможность целенаправленного наблюдения за Землей.