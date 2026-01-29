Ученые предупредили о магнитной буре на Земле

Слабая магнитная буря была зафиксирована на Земле в ночь на 29 января, ее повторение возможно в течение суток. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Отмечается, что за прошедшие сутки наблюдались краткосрочные возмущения и магнитная буря слабого уровня. Согласно графику на сайте лаборатории, магнитная буря произошла в ночь на 29 января.

Ранее сообщалось, что 28 января ожидается рост геомагнитной активности из-за влияния корональной дыры на Солнце.

"В зоне влияния корональной дыры планета будет находиться еще около суток. В течение этого периода возможны кратковременные геомагнитные возмущения и бури", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение суток возможен выход на видимую с Земли сторону активных областей с обратной стороны Солнца.