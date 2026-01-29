NASA рассказало о сроках запуска Crew-12 с россиянином

Миссия Crew-12 к Международной космической станции (МКС) с космонавтом госкорпорации Роскосмос Андреем Федяевым будет запущена не ранее 11 февраля в 14:00 московского времени. О соответствующих сроках рассказало НАСА.

© NASA

Другие возможные сроки старта ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с экипажем на борту из Флориды — 12 февраля в 13:38 и 13 февраля в 13:35. Кроме Федяева, в состав Crew-12 войдут астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.

Ранее госкорпорация сообщила, что Федяев направился в США на подготовку к миссии Crew-12.

Также в январе НАСА сообщило, что корабль Crew Dragon миссии Crew-11 досрочно вернулся с МКС на Землю.