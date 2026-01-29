В Совфеде объяснили, как распознать взлом аккаунта на «Госуслугах»

Взлом аккаунта на «Госуслугах» можно распознать быстро — система почти всегда подаёт сигналы, которые позволяют вовремя обнаружить проблему и предотвратить последствия.

Об этом в беседе с RT рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин.

«В первую очередь стоит внимательно относиться к любым действиям, которые вы сами не совершали. Речь идёт об уведомлениях о входе в личный кабинет, смене пароля, номера телефона или электронной почты, а также о привязке новых устройств», — посоветовал он.

По словам парламентария, ещё один признак — когда привычный пароль внезапно перестаёт подходить или в разделе «Заявления» появляются обращения и услуги, которые пользователь не оформлял.

«Любую из таких ситуаций следует расценивать как повод немедленно проверить безопасность аккаунта. Если доступ к аккаунту по-прежнему сохранён, необходимо перейти в раздел безопасности личного кабинета, где отображается история входов и действий в системе: там можно увидеть, с каких устройств и когда осуществлялся вход. В этом же разделе можно проверить активные сессии и завершить подключения с незнакомых устройств», — добавил сенатор.

Отмечается, что важно отдельно просмотреть список поданных заявлений, чтобы убедиться, что через аккаунт не выполнялись несанкционированные действия.

«Обращение в МФЦ требуется не во всех случаях. Оно необходимо, если восстановить доступ удалённо не получается, например когда злоумышленник изменил контактные данные и стандартные способы восстановления недоступны. Если же пользователь по-прежнему может войти в аккаунт и не менял привязанные ранее номер телефона и электронную почту, как правило, достаточно самостоятельно в онлайн-режиме провести профилактические действия», — заявил собеседник RT.

Он подчеркнул, что, если войти не удаётся, нужно воспользоваться онлайн-восстановлением доступа, а если этот способ не помог, стоит обратиться в МФЦ, взяв с собой паспорт и СНИЛС.

«В случаях, когда есть основания полагать, что аккаунт использовался для совершения противоправных действий, имеет смысл зафиксировать инцидент и при необходимости обратиться в правоохранительные органы. Кроме того, в случае взлома вашего аккаунта необходимо связаться с технической поддержкой портала «Госуслуги» по официальному номеру круглосуточной горячей линии. Специалисты могут заблокировать учётную запись на время проверки или помочь вам со срочной сменой пароля», — заключил Шейкин.

