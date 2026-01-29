OpenAI планирует создать соцсеть без ботов

Американская компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, работает над созданием собственной социальной сети и планирует внедрить в нее биометрическую верификацию пользователей, чтобы исключить появление на онлайн-платформе ботов. Об этом сообщил журнал Forbes.

© Газета.Ru

Как отмечается, новая социальная сеть создается как виртуальная платформа исключительно для людей. Основная задача OpenAI — решить проблему постоянного присутствия в соцсетях ботов. По сведениям журналистов, проект находится на ранней стадии разработки и над ним работает небольшая команда из менее чем 10 специалистов. Они изучают возможность использования биометрии для подтверждения личности пользователей: например, рассматривают технологию распознавания лица Face (признан в РФ иностранным агентом) ID от Apple или систему сканирования радужной оболочки глаза, разработанную стартапом World.

Новой платформе будет нелегко конкурировать с такими гигантами, как X, Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), TikTok, однако наличие только реально существующих пользователей может стать ее сильной стороной, сообщает издание.

До этого OpenAI представила новое рабочее пространство для исследователей — Prism, построенное на базе модели GPT-5.2 Thinking. Инструмент доступен бесплатно всем пользователям с аккаунтом ChatGPT и ориентирован на ускорение научной и образовательной работы.