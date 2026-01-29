Ученые нашли быстрый способ извлекать золото из старых смартфонов

Китайские исследователи разработали метод извлечения золота из электронных отходов, который может радикально изменить рынок переработки электроники и снизить зависимость от традиционной добычи.

© ecosphere.press

Новая технология позволяет извлекать более 98% золота из старых мобильных телефонов и печатных плат всего за 20 минут — при комнатной температуре и с минимальными затратами.

Разработка принадлежит ученым Гуанчжоуского института преобразования энергии Китайской академии наук и Южно-Китайского технологического университета. По оценке авторов, себестоимость процесса примерно втрое ниже существующих промышленных методов, что делает его одним из самых экономически эффективных решений в отрасли.

Электронные отходы — один из самых быстрорастущих потоков мусора в мире. По данным ВОЗ, их объем ежегодно увеличивается на миллионы тонн и к 2030 году может превысить 80 миллионов тонн. При этом в старой электронике содержатся ценные металлы — золото, палладий и другие элементы, незаменимые для современной электроники.

Парадокс в том, что переработка этих материалов до сих пор часто опирается на токсичные технологии, включая цианидное выщелачивание, представляющее серьезную угрозу для экологии и здоровья человека. Китайская команда предложила альтернативу — процесс самокаталитического выщелачивания, не требующий агрессивных реагентов.

В основе метода — простой водный раствор пероксимоносульфата калия и хлорида калия. Ключевая идея в том, что сами золото и палладий выступают катализаторами реакции. При контакте с раствором на поверхности металла образуются высокореактивные окислители, которые «отрывают» атомы металла и переводят их в растворимую форму.

Никаких внешних катализаторов, высоких температур или сложной аппаратуры не требуется. Эксперименты подтвердили эффективность механизма с помощью спектроскопии и анализа реакционных путей.

Результат — степень извлечения золота превышает 98,2%, палладия — 93,4%, причем процесс занимает считаные минуты.

По расчетам исследователей, переработка всего 10 килограммов печатных плат позволяет получить около 1,4 грамма золота при себестоимости порядка 72 долларов. Это эквивалентно примерно 1450 долларам за унцию — в разы ниже текущих рыночных цен, которые в начале 2026 года впервые превысили 4400 долларов за унцию.

Дополнительный бонус — энергоэффективность. Новый метод потребляет на 60% меньше энергии и снижает расходы на реагенты более чем на 90% по сравнению с цианидными технологиями. Объем вторичных токсичных отходов также существенно сокращается, а извлеченные металлы легко очищаются до высокой степени чистоты.

На фоне роста цен на золото и прогнозов о дальнейшем подорожании драгоценных металлов подобные технологии меняют саму логику добычи. Электронные отходы перестают быть проблемой — и начинают рассматриваться как стратегический ресурс.

Если метод удастся масштабировать, «городская добыча» может стать реальной альтернативой рудникам. Ирония в том, что будущее золотодобычи, возможно, лежит не под землей, а в ящиках со старыми телефонами.