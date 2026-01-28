Названы смартфоны с лучшими камерами по цене от 20 до 40 тысяч рублей

Редакция портала "Палач" составила подборку из пяти выгодных смартфонов с качественными камерами.

Открывает список Honor 200 за 20,9 тыс. руб. с тройной камерой на 50, 50 и 12 Мп, а также селфи-камерой на 50 Мп. Гаджет может похвастаться AMOLED-экраном на 6,7 дюйма с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 4000 нит, чипом Snapdragon 7 Gen 3, батареей емкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт, стереодинамиками и NFC.

Следом идет CMF Phone 2 Pro с модульным дизайном, тройной камерой на 50, 50 и 8 Мп, фронтальной камерой с разрешением 16 Мп, а также 6,77-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и пиковой яркостью в 3000 нит. Смартфон оснащается чипом MediaTek Dimensiy 7300 Pro, батареей на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт, защищенным по стандарту IP54 корпусом, слотом для карт памяти microSD и NFC. В России устройство предлагается за 23,8 тыс. руб.

Третья строчка досталась Huawei Nova 14 стоимостью 26,9 тыс. руб. Эта модель получила LTPO OLED-дисплей на 6,78 дюйма с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и яркостью до 1200 нит, двойной селфи-камерой на 8 и 50 Мп, а также тройной тыльной камерой с разрешением 50, 12 и 8 Мп. Среди прочего отмечается наличие батареи емкостью 5500 мАч с поддержкой зарядки на 100 Вт, ИК-порта, NFC, стереозвука и защиты по стандарту IP65.

Замыкают подборку Samsung Galaxy S24 FE и Google Pixel 9a за 33,5 и 39,6 тыс. руб. соответственно.