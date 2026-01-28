Исследование объяснило, почему пользователи игнорируют iOS 26

Мобильная iOS 26 стала одним из крупнейших обновлений операционной системы Apple за последние годы, однако ее внедрение оказалось неоднородным. Многие не обновились просто потому что не знали о существовании новой версии, следует из исследования аналитической компании.

Согласно результатам исследования, 78% респондентов уже перешли на iOS 26, в то время как 22% владельцев совместимых устройств не обновили систему, несмотря на то что апдейт доступен с сентября 2025 года. При этом 61% пользователей признались, что обычно откладывают установку новой версии ОС и не обновляются сразу после релиза.

Как показал опрос, отказ от перехода на iOS 26 в небольшой степени связан с дизайном Liquid Glass, представленным Apple в рамках обновления. На эту причину указали всего 7,7% респондентов.

Главным фактором неожиданно оказалась недостаточная информированность: 28% опрошенных заявили, что не обновились просто потому, что не знали о выходе iOS 26. Еще 23,7% полагали, что обновление устанавливается автоматически, и не понимали, что его необходимо запускать вручную.

Третьей по распространенности причиной стало убеждение, что обновление занимает слишком много времени — так ответили 23,3% участников опроса, несмотря на то что установка обычно длится не более 5–10 минут. Далее следуют опасения по поводу возможного снижения автономности устройства. Часть пользователей также выразила тревогу, что после обновления смартфон может начать работать медленнее.