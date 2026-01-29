В России начались продажи новой серии смартфонов Redmi Note 15. Линейка включает четыре модели: Note 15, Note 15 Pro, Note 15 Pro 5G и Note 15 Pro+ 5G. Новинки привезла diHouse.

Главный акцент в серии сделан на прочность, автономность и качество съемки. Смартфоны получили усиленную защиту от пыли и воды, устойчивость к падениям и емкие аккумуляторы.

Продвинутые модели оснащены основной камерой на 200 Мп с оптической стабилизацией. В базовой версии установлен сенсор на 108 Мп.

Все смартфоны серии получили яркие AMOLED-экраны с высокой частотой обновления до 120 Гц.

За работу устройств отвечают процессоры Qualcomm и MediaTek.

Redmi Note 15 Pro+ 5G доступенв двух конфигурациях:

8 ГБ+256 ГБ — рекомендованная розничная цена: от 38 990 рублей.

12 ГБ + 512 ГБ — рекомендованная розничная цена: от 44 990 рублей.

Redmi Note 15 Pro 5G тоже идёт в двух конфигурациях:

8 ГБ+256 ГБ — рекомендованная розничная цена: от 31 990 рублей.

8 ГБ+512 ГБ — рекомендованная розничная цена: от 34 990 рублей.

Redmi Note 15 Pro уже можно найти в трех конфигурациях:

8 ГБ+256 ГБ — рекомендованная розничная цена: от 26 990 рублей.

12 ГБ+256 ГБ — рекомендованная розничная цена: от 29 990 рублей.

12 ГБ+512 ГБ — рекомендованная розничная цена: от 32 990 рублей.

Как и Redmi Note 15:

6 ГБ+128 ГБ — рекомендованная розничная цена: от 18 990 рублей.

8 ГБ+128 ГБ — рекомендованная розничная цена: от 19 990 рублей.

8 ГБ+256 ГБ — рекомендованная розничная цена: от 21 990 рублей.

При покупке c 29.01.2026 по 28.02.2026 действует скидка до 3 000 рублей, а также расширенная гарантия 2 года и одна бесплатная замена экрана в течение года.