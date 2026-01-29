Найдена таинственная «капсула времени»

Запечатанный бронзовый крест из раскопа в центральной Турции оказался редкой "капсулой времени": внутри, судя по всему, сохранилось содержимое, которое почти не трогали с раннего Средневековья. Главная интрига в том, что предмет не просто украшение - это переносное хранилище святыни, но вскрывать его пока не собираются, чтобы не разрушить внутренний микромир.

© Российская Газета

Датировку находки на территории древнего города Листра предварительно относят к IX-XI векам. Сообщается также, что крест обнаружили в зоне, связанной с церковным комплексом и захоронениями, и он выделяется тем, что дошел до нас целым и нераскрытым.

Конструкция указывает на "закрытость навсегда": две половины стянуты заклепками, привычного механизма открывания нет, поэтому он отличается от медальона или ладанки, которые рассчитаны на регулярное использование. Именно такая сборка и делает вещь исключительной - обычно подобные предметы к нашему времени оказываются поврежденными или давно раскрытыми.

Тем не менее заглянуть внутрь удалось: через узкую щель специалисты увидели небольшой фрагмент ткани, напоминающий саван. Не исключено, что ценность представляла сама материя, но возможен и другой вариант - ткань служила оберткой для чего-то более малого и хрупкого. Пока предмет отправили на консервацию и очистку: сначала нужно стабилизировать металл и коррозию и лишь затем решать, допустимо ли дополнительное исследование.

Контекст места тоже добавляет веса: Листра известна как раннехристианский пункт Малой Азии, связанный с путешествиями апостола Павла, и поэтому любая материальная деталь церковной жизни здесь особенно ценна. На том же участке, по сообщениям, встречались и другие подобные предметы, но именно этот сохранился без разрушений, что бывает крайне редко.