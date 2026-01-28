Поток солнечного ветра от корональной дыры дошел до Земли

Поток быстрого солнечного ветра от корональной дыры дошёл до Земли, он может вызвать слабые магнитные бури, пишет пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

© NASA

Исследователи заметили, что к планете пришел поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры. Они добавили, что резких ударов не было (скорость растёт довольно плавно), поэтому геомагнитные индексы пока держатся в зелёной зоне.

Вместе с тем, уточнили астрономы, в ближайшее время индексы могут пожелтеть, в свете этого, вероятны слабые магнитные бури.

«Поступающие с орбиты параметры плазмы выглядят благоприятными для разгорания полярных сияний», — пояснили в пресс-службе.

Специалисты пожаловались, что вероятность опускания аврорального овала до средних широт (Москва и ниже) при этом почти отсутствует, что «не особо обидно, так как центральная Россия закрыта тучами».

Ранее в Лаборатории сообщили, что «одна единственная, едва заметная, корональная дыра», существующая сейчас на видимой стороне, сумела выйти в единственное положение на Солнце, с которого она может повлиять на Землю.

Ученые отметили, что в период с сентября 2025 года по январь 2026 года она совершила пять оборотов вокруг Солнца и в настоящее время закрывается.