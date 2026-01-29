Найденный в Египте наскальный рисунок ужаснул ученых

В юго-западной части Синайского полуострова обнаружена скальная сцена возрастом около 5000 лет, которая показывает насилие и подчинение настолько прямолинейно, что сама по себе звучит как политическое заявление. На камне - высокий человек в позе победителя с поднятыми руками; перед ним на коленях - меньший, раненый, а композиция читается как демонстрация власти над местным населением.

Интерпретацию сцены и сопровождающей надписи предложил египтолог Людвиг Моренц: по его оценке, это одно из самых ранних известных изображений убийства или казни, снабженное текстом, и оно "объявляет колониальные притязания" Египта в регионе.

Панель зафиксировали в районе Вади-Хамила. В подписи, как отмечается в публикациях, упоминается бог Мин, связанный с экспедициями в юго-западный Синай в конце IV - начале III тысячелетия до н.э.; рядом присутствует и символика доминирования, которую авторы трактуют как "идеологическое сопровождение" хозяйственного продвижения.

Контекст у этой истории практичный: Синай был важен из-за ресурсов, прежде всего меди и бирюзы, и именно экономический интерес, по версии Моренца, стоял за ранними походами и закреплением контроля. Поэтому сцена выглядит не как случайная "картинка", а как устрашающая пропаганда - публичный знак того, кто здесь хозяин и почему.

Дополнительная ценность - в археологической "неожиданности" места. Ранее в Вади-Хамиле фиксировали главным образом набатейские тексты возрастом около двух тысяч лет, а прямых свидетельств столь раннего вторжения и закрепления власти почти не было; новая панель резко отодвигает хронологию и делает юго-западный Синай ключевой площадкой для изучения ранней экспансии.