В Египте при раскопках обнаружили античную маску-талисман

Участники экспедиции Института востоковедения РАН при раскопках в Гизе уникального погребения в ранее неизвестной гробнице, которое датируется третьим веком нашей эры, обнаружили песчаный саркофаг со скелетом молодой женщины.

© Официальный сайт Института востоковедения РАН

На его внешней стороне находилась античная маска-талисман с изображением головы Медузы Горгоны, сообщила ТАСС руководитель экспедиции Элеонора Кормышева.

"При раскопках в Гизе нам открылись удивительные вещи, о которых, казалось, нельзя было даже и мечтать. В частности, был найден скелет молодой женщины, покрытый чистым привозным песком в форме саркофага, на внешней стороне которого находилась античная маска-талисман с изображением головы Медузы Горгоны. Это мифическое существо, взгляд которого обращал человека в камень". Амулет был сделан из известняка с примесью гипсовой крошки, на волосах-змеях Медузы остались следы красной краски", - сказала она.

При раскопках также обнаружены скелет с золотыми наглазниками, скелет с монетами римских императоров конца третьего века нашей эры. Такие накладки типичны для погребений греко-римского времени в Средиземноморском регионе и в Крыму и были найдены в Херсонесе Таврическом. После расчистки на монетах читаются имена императоров Проба и Аврелиана. В северной части помещения в слое, где были найдены эти скелеты, участники экспедиции нашли фрагменты римских амфор позднего времени, что совпадает с датировкой по найденным монетам.