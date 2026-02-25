Почему у людей появляются ложные воспоминания?

Ложные воспоминания окружают человека на протяжении жизни. Наверное, каждый хоть раз слышал об эффекте Манделы — самом известном примере общего воспоминания, которое не соответствует реальности. Но почему память играет с нами такие шутки? Портал popsci.com рассказал, что представляют собой ложные воспоминания и как они появляются.

Человеческую память можно грубо разделить на два типа: эпизодическая и семантическая. Первая отвечает за автобиографические события, которые произошли с нами в реальности. Походы в парки развлечений, памятные даты, запоминающиеся дни.

А семантическая память отвечает за общие знания и факты. Как раз на этот тип памяти приходится значительная часть известных случаев ложных воспоминаний. Причина, вероятно, в том, что мало какое автобиографическое событие способно создать общественное семантическое воспоминание — немногие помнят, например, как вы праздновали 5-летний день рождения.

Тем не менее, случаи ложных воспоминаний порой возникают и в личной, эпизодической памяти. В одном исследовании ученые использовали отретушированные фотографии, чтобы убедить волонтеров, что в детстве они прокатились на воздушном шаре. Позже некоторые участники эксперимента рассказывали, что они отлично помнят не состоявшуюся в реальности поездку, и описывали тот день в подробностях.

Ложные воспоминания также встречаются в судебных разбирательствах, где показания жертв домашнего насилия ставили под вопрос как потенциально ложные. Исследователи, выполнявшие роль экспертных свидетелей в таких делах, активно рассуждают, насколько вероятно появление ложных воспоминаний у людей, переживших травму.

Дело в том, что память человека — не монолит. Она построена на зыбучих песках. Процессы, вроде повторного шифрования, могут постепенно обновлять старые воспоминания, и они способны принимать немного другой вид каждый раз, когда мы о них думаем. По сути, воспоминания — не что иное как отфильтрованная версия оригинального опыта, пережитого человеком.

К тому же, важно понимать, что мозг человека не может хранить буквально каждую деталь его жизни. Вместо этого недостающие подробности восполняются на основе того, что можно ожидать от того или иного воспоминания. Мы можем «додумать» набор пляжных зонтиков в сцене отдыха на море из детства, потому что пляжи и зонтики связаны друг с другом. При этом между ложными воспоминаниями и спонтанной ошибкой нет какой-то четкой линии. Единственный критерий, разделяющий их — ложные воспоминания полностью вымышлены.

Тест Диза-Редигера-Макдермотта — классический психологический тест, показывающий, как могут формироваться ложные воспоминания. Участникам показывают список слов, у которого есть одна семантическая «приманка». После этого ученые проверяют, появится ли эта приманка в списке, когда участников попросят вспомнить его. Например, если список состоит из слов ученик, класс, экзамен и учитель, то приманка — школа.

Теория размытого следа предполагает, что эта путаница возникает, потому что мы храним две формы памяти. Одна — прямая репрезентация оригинального воспоминания, а вторая — своего рода сжатый пересказ. Исследователи думают, что ложные воспоминания могут проистекать как раз от этой пересказанной версии воспоминания, особенно если точная информация отсутствует. Но теория активации-мониторинга предлагает альтернативное объяснение — при чтении списка в мозге человека активизируется воспоминание, которое «заражает» связанные слова, как семантическая приманка.

Как бы то ни было, ложные воспоминания — естественная часть человеческой жизни, и в забытых воспоминаниях нет ничего плохого, особенно если они связаны с травмой. Главное — помнить, что, хотя человеческая память не идеальная, целиком сфабрикованные воспоминания о вымышленных событиях встречаются достаточно редко.