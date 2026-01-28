iPhone 18 Pro может получить внешнюю зум-камеру

Apple тестирует новую камеру с переменной диафрагмой для iPhone 18 Pro, а также оценивает возможность использования телеконвертера, то есть внешнего зум-объектива. Об этом, как пишет MacRumors, сообщил китайский инсайдер Smart Pikachu, отметив, что система камеры уже находится на стадии поздних инженерных образцов.

Переменная диафрагма позволит пользователям вручную регулировать количество света, попадающего на сенсор, снижая риск пересветов и расширяя возможности управления глубиной резкости. Ранее аналитик цепочки поставок Apple Мин-Чи Куо сообщал, что основная камера iPhone 18 Pro впервые для линейки получит такую технологию, а осенью 2025 года появлялась информация о переговорах Apple с поставщиками компонентов.

Сообщение о телеконвертере стало новым слухом. В традиционных камерах он используется для увеличения эквивалентного фокусного расстояния, улучшая качество зума за счет снижения светосилы. В случае iPhone такое решение может повысить качество съемки на средних и дальних дистанциях и сократить зависимость от цифрового кропа, при этом переменная диафрагма способна частично компенсировать потерю света.

Инсайдер Smart Pikachu известен точными утечками о смартфонах на Android, однако в контексте продукции Apple считается относительно новым источником.

Ожидается, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будут представлены в сентябре 2026 года.