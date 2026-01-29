В Москве вырос спрос на внешние аккумуляторы высокой емкости

Жители столицы компактным аксессуарам предпочитают сверхъемкие пауэрбанки, что отвечает тренду на мобильность и автономность. По итогам 2025 года в объединенной розничной сети МегаФона и Yota почти вдвое выросли продажи устройств емкостью 60 000 мАч, которые могут зарядить как смартфон, так и ноутбук. Кроме того, в сегменте внешних аккумуляторов спрос на модели емкостью 30 000 мАч увеличился на 54%, а на 40 000 мАч — на 90%.

© Вечерняя Москва

Как пояснили в компании, емкость — ключевой показатель энергетического потенциала внешнего аккумулятора, выраженный в миллиампер-часах (мАч). Он определяет, сколько раз можно зарядить устройство.

Самыми востребованными в прошлом году, тем не менее, стали универсальные пауэрбанки емкостью 10 000 мАч — на них пришлось 32% всех продаж. Они занимают меньше места и обеспечивают несколько циклов зарядки смартфона. При этом в 2024 году рейтинг возглавляли компактные модели всего на 5 000 мАч.

По словам директора департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадима Зимина, пауэрбанки больше не воспринимаются как подстраховка до вечера, теперь это полноценные мобильные станции, необходимые для удаленной работы и длительных поездок.

«Лидерами спроса в 2025 году стали устройства под нашей торговой маркой Stellarway — на них приходится 76% продаж в категории внешних аккумуляторов. Мы расширили линейку бренда, добавив компактные пауэрбанки емкостью 20 000 и 30 000 мАч, которые способны заряжать как смартфоны, так и ноутбуки», — рассказал он.

Запрос на мобильность и автономность затронул и другие категории электроники. Так, наряду с внешними аккумуляторами значительный рост показали также полноразмерные беспроводные наушники — их продажи за год увеличились вдвое. Кроме того, родители на 39% чаще стали приобретать детские планшеты.