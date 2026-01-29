Ученые узнали предназначение охры в древних захоронениях Финляндии

Около 5500–6000 лет назад территорию, включающую современную Финляндию, населяли охотники-рыболовы-собиратели, жившие небольшими поселениями. Перемещаясь по водным путям, эти люди создавали стационарные системы рыболовства, а иногда даже расчищали леса под небольшие участки для земледелия.

Тогда еще не было прав собственности на землю в современном понимании, но предпосылки к этому уже складывались — судя по тому, что эти сообщества отмечали важные места, нанося охрой на скалах изображения лосей и лодок. Этим же ярко-красным природным пигментом они окрашивали умерших и предметы перед погребением.

Ярко-красный цвет, несомненно, сам по себе нес смысловую нагрузку, но с ритуальным использованием охры были связаны и другие значения. Исследование на эту тему опубликовано в Journal of Archaeological Science: Reports.

Охра в могилы доставлялась из разных мест

Исследовательская группа из Хельсинкского университета обнаружила четкие различия в химическом составе образцов, собранных из погребений и поселений, относящихся к так называемой культуре гребенчатой керамики.

«Анализ образцов охры, взятых из одной и той же могилы, показал, что их химический состав не всегда был одинаковым. Сопоставив результаты с археологическим контекстом находок, мы обнаружили, например, что умерших или помещенные с ними в одну могилу предметы окрашивали охрой разного происхождения. Возможно, таким образом подчеркивалась индивидуальная идентичность, или же значимым было само происхождение охры или путь, который она проделала. Ясно одно: для людей того периода важен был не только цвет», — говорит археолог Марья Ахола.

Концентрации элементов в образцах охры анализировались с помощью методов рентгенофлуоресцентной спектроскопии и сканирующей электронной микроскопии.

Первое геохимическое исследование археологической охры в Финляндии

«Хотя уже давно известно, что охра использовалась в ритуальной практике каменного века, археологическая охра и ее геохимический состав никогда прежде не изучались в Финляндии, — продолжает исследовательница. — Определенные типы охры явно тяготеют к конкретным географическим областям».

По ее словам, схожая по химическому составу охра встречается в археологических памятниках, расположенных за сотни километров друг от друга.