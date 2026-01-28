В США испытали ядерный двигатель

В 2025 году NASA впервые с 1960-х годов возобновило испытания ядерных ракетных двигателей. Серия тестов, включавшая более сотни прогонов, проходила с июля по сентябрь в Центре космических полетов имени Маршалла, говорится на сайте агентства.

Испытания проводились на прототипе двигателя размером 1,1 × 1,8 метра, созданном компанией BWX Technologies. Стендовые тесты в «холодном» режиме (без запуска реактора) позволили оценить воздействие акустических, силовых и других нагрузок, что критически важно для дальнейшей разработки.

Ядерные двигатели обеспечат скорость и длительный срок работы, необходимые для сложных миссий в дальний космос, заявил Грец Стовер, заместитель администратора Управления космических технологий NASA.

Предполагается, что тепловой ядерный двигатель, где тепло от реактора нагревает рабочее тело (например, водород), будет в 3–5 раз эффективнее современных химических двигателей и сократит время полёта на Марс до одного месяца.

В настоящее время Lockheed Martin проектирует космический корабль под такую силовую установку, а BWX Technologies разрабатывает ядерный реактор. Первый демонстрационный запуск двигателя в космосе запланирован на 2027 год.