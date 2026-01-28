Названы оптимальные сроки замены ноутбука

Специалисты издания BGR рассказали, как часто нужно менять портативные компьютеры. Материал доступен на сайте медиа.

Журналисты объяснили, что ноутбуки обычно покупают на долгий срок, но компьютеры изнашиваются от ежедневного использования.

«Точный срок службы вашего ноутбука будет зависеть от множества факторов, от частоты и целей его использования, а также от того, насколько тщательно вы заботитесь о его работоспособности», — заметили авторы.

Опираясь на опыт, они назвали оптимальные сроки обновления компьютера — от 2 до 5 лет.

На ускоренный износ компонентов устройства может повлиять ресурсоемкая работа — например, рендеринг видео или видеоигры. Но при простых задачах — просмотр новостей и соцсетей, работа с текстовым редактором, отправка почты — компьютер не должен перегружаться и прослужит дольше. Авторы отметили, что при аккуратном использовании можно менять девайс реже, чем раз в 5 лет.

В заключение специалисты посоветовали очищать от пыли порты и вентиляционные отверстия портативного компьютера. Также необходимо своевременно обновлять операционную систему (ОС) — апдейты могут включать улучшения, оптимизирующие работу девайса.

Ранее журналисты издания BGR заявили, что смартфоны нужно менять не чаще, чем раз в 2-3 года, iPhone — 5 лет. Также стоит ориентироваться на ресурс батареи.