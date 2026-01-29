Обнаружена потенциально пригодная для жизни новая планета

Потенциально пригодная для жизни новая планета была обнаружена в 146 световых годах от нас, но, возможно, там царит температура -70°C. Ученые утверждают, что планета HD 137010 b размером с Землю имеет "50%-ный шанс оказаться в обитаемой зоне" своей звезды, подобной солнцу.

Астрономы обнаружили на расстоянии около 146 световых лет от Земли потенциально пригодную для жизни новую планету размером с Землю и с условиями, сходными с условиями на Марсе, пишет The Guardian.

Планета-кандидат, получившая название HD 137010 b, вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, и, по оценкам, она на 6% больше Земли.

Международная группа ученых из Австралии, Великобритании, США и Дании идентифицировала планету, используя данные, полученные в 2017 году расширенной миссией космического телескопа НАСА "Кеплер", известной как K2.

Доктор Челси Хуан, исследователь из Университета Южного Квинсленда в Австралии, рассказывает, что орбита планеты, аналогичная земной, составляет около 355 дней.

Исследователи полагают, что у планеты есть “примерно 50%-ная вероятность оказаться в обитаемой зоне” звезды, вокруг которой она вращается.

“Что особенно интересно в этой планете размером с Землю, так это то, что ее звезда находится всего в 150 световых годах от нашей Солнечной системы, - отмечает Челси Хуан, один из соавторов исследования. – Следующая по величине планета, вращающаяся вокруг звезды, подобной Солнцу, в обитаемой зоне, Kepler-186f находится примерно в четыре раза дальше и в 20 раз слабее”.

Планета HD 137010 b была замечена, когда она на короткое время пересекла свою звезду, что привело к кратковременному затемнению.

Этот слабый сигнал был первоначально обнаружен группой гражданских ученых-энтузиастов, включая первого автора исследования, доктора Александра Веннера, когда он был еще старшеклассником.

“Когда я учился в средней школе, я участвовал в гражданском научном проекте ”Охотники за планетами", и это во многом способствовало тому, что я занялся исследованиями, - рассказал Веннер, который впоследствии защитил докторскую диссертацию в Университете Южного Квинсленда. – Это был удивительный опыт - вернуться к этой работе и сделать такое важное открытие”.

Первой реакцией команды на открытие было “то, что это не может быть правдой”, - говорит Челси Хуан.

“Но мы дважды и трижды проверили все, и это хрестоматийный пример прохождения планеты”.

Яркость и близость звезды, вокруг которой она вращается, делают ее “доступной для наблюдения с помощью телескопов следующего поколения, - отмечает доктор Хуан. – Я считаю, что это будет первая цель, которую можно будет наблюдать, когда появятся новые технологии”.

Звезда, вокруг которой вращается HD 137010 b, холоднее и тусклее нашего солнца, а это означает, что температура поверхности планеты больше похожа на температуру Марса и потенциально может быть ниже -70 °C, отмечает The Guardian.

Доктор Сара Уэбб, астрофизик из Университета Суинберна, которая не принимала участия в исследовании, полагает, что открытие оказалось “очень захватывающим”, но необходимы дополнительные результаты, чтобы классифицировать планету-кандидата как подтвержденную экзопланету: “Обнаружен только один транзит, и обычно в планетологии мы говорим о золотом стандарте из трех обнаружений”.

То, что планета похожа на Землю, является одной из захватывающих возможностей, но Уэбб предупреждает, что она также может быть “нечто, называемое суперснежком". По сути, это большой ледяной мир, в котором потенциально много воды, но большая ее часть замерзла”.

Хотя планета “находится очень близко в общей схеме нашей галактики”, Уэбб отмечает, что “если бы мы попытались добраться туда, нам потребовались бы десятки тысяч, если не сотни тысяч лет, чтобы путешествовать с теми скоростями, на которые мы способны при нынешних условиях”.

Исследование было опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters на этой неделе.