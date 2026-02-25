Что произойдет, если Луна столкнется с астероидом в 2032-м?

У астрономов, физиков и аэрокосмических инженеров есть всего шесть лет, чтобы подготовиться к потенциально революционному (или катастрофическому) событию — крупнейшему столкновению Луны с астероидом. В 2032 году может произойти настоящий катаклизм, но он не обязательно будет плохим для Земли. Портал sciencealert.com рассказал о научной работе, рассмотревшей перспективы этого события.

© Unsplash

22 декабря 2032 астероид 2024 YR4 с 4% вероятностью может столкнуться с Луной. Если это произойдет, то столкновение выработает достаточно энергии, чтобы стать эквивалентом взрыва термоядерного оружия средней мощности — или в шесть раз мощнее, чем при последнем аналогичном случае, произошедшем в 2013-м.

Если 2024 YR4 действительно столкнется с Луной, то для физиков, изучающих столкновения высокой энергии, это событие будет довольно знаменательным. Хотя нынешние компьютерные технологии позволяют симулировать подобные ситуации, наблюдение в прямом эфире предоставит уникальную информацию, которую невозможно получить любым другим способом.

Катаклизм распылит скалистые породы на Луне и сгенерирует плазму; его будет хорошо видно в Тихоокеанском регионе, где на момент теоретического столкновения будет ночь. Даже спустя дни после удара расплавленные породы продолжат остывать, что позволит инфракрасным инструментам, вроде космического телескопа «Джеймс Уэбб», собрать много информации об этом процессе, а также о формировании лунных кратеров.

К слову о кратере. Падение 2024 YR4 должно оставить яму шириной примерно 1 км и глубиной 150-260 м, в центре которой будет 100-метровый бассейн расплавленной породы. Помимо этого, столкновение запустит глобальное «лунотрясение» магнитудой 5.0. Оно будет сильнейшим из всех, когда-либо зафиксированных сейсмометрами на Луне, а их будет немало, ведь космические агентства спешат доставить как можно больше научных инструментов.

Изучение лунотрясения позволит пролить свет на внутреннюю структуру Луны и помочь исследователям разобраться в композиции спутника Земли, не прибегая к искусственным взрывам.

Наконец, последней частью научной головоломки будет поле мусора, созданного взрывом. До 400 кг лунной породы, выброшенной в космос ударной волной, не сгорят в атмосфере Земли, что теоретически создаст бесплатную, крупномасштабную миссию по «возвращению образцов» для астрономов. И не важно, что все образцы будут дочерна обожжены.

По прогнозам, к рождественским праздникам 2032-го на атмосферу Земли начнут обрушиваться до 20 млн метеоров в час, причем большую часть из них можно будет видеть невооруженным взглядом. Правда, есть и один негативный нюанс: 400 кг метеоров должны куда-то упасть. Пока ученые предсказывают, что они будут падать на территории Южной Америки, Северной Африки и Аравийского полуострова.

Конечно, это не самые развитые регионы в мире, но несколько сотен килограммов космических скал могут причинить определенный ущерб в том же Дубаи. Хотя опаснее всего здесь потенциальная угроза группировкам спутников, которые играют важную роль в современной навигации и интернет-системах. Если они пострадают, то человечество может на несколько лет оказаться без доступа к околоземной орбите.

На фоне этого риска некоторые космические агентства уже рассматривают возможность миссии по отражению, которая отклонила бы траекторию 2024 YR4 в сторону от Луны, но пока нет ничего конкретного. Даже само столкновение не предсказано наверняка — оно может произойти лишь с шансом 4%. Не такая низкая вероятность, как победа в лотерее, но и не такая высокая, как 20 на 20-гранном кубике.