В России заметили необычное явление с ложными солнцами

В среду, 28 января, жители Саратова наблюдали оптическое явление вокруг Солнца, которое называется эффектом гало.

Об этом заявил ученый-метеоролог, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского Максим Червяков в Telegram-канале.

«Сегодня утром Саратов увидел невероятное небесное шоу. Многие из вас наблюдали и делились кадрами яркого солнечного гало с двумя «ложными солнцами» — паргелиями», — поделился ученый.

Солнечным гало называют атмосферным явлением, которое может напоминать светящееся кольцо вокруг Солнца. Такое явление образуется из-за преломления и отражения солнечного света в ледяных кристаллах, которые находятся в перистых облаках. Особенно выделяются паргелии, или «ложные солнца», которые остаются самыми яркими и заметными элементами гало.

Ранее генеральный директор Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (НИИхиммаш) Александр Цыганков заявил, что туалет для будущего российского лунного корабля готов.